Выпускникам оценивают перспективы

Более четверти преподавателей в России оценивают перспективы трудоустройства своих выпускников как достаточно скромные, несмотря на сохраняющийся на российском рынке труда дефицит кадров. Это может объясняться как нехваткой реального взаимодействия учебных заведений с работодателями, так и завышенными амбициями самих выпускников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Даже в условиях дефицита кадров в РФ более четверти преподавателей вузов и колледжей невысоко оценивают шансы своих выпускников на трудоустройство, следует из работы «Шансы удовлетворительные: что препятствует трудоустройству молодежи в условиях кадрового голода?», подготовленной экспертами РАНХиГС. В ее основе — опрос преподавателей вузов страны (свыше 19 тыс. человек). До четверти всех опрошенных преподавателей (24%) считают, что их выпускники имеют только «удовлетворительные» шансы на трудоустройство, еще 4% оценивают их как «плохие», «отличными» же и «хорошими» их видят 66% респондентов. Доля оптимистично оценивающих перспективы своих учеников ожидаемо зависит от направления обучения — среди преподавателей компьютерных и педагогических направлений, инженерного дела и архитектуры она выше, 74% из них оценивают шансы своих студентов как «отличные» и «хорошие», тогда как у преподавателей гуманитарных и естественных наук, искусства и культуры показатель укладывается в диапазон 53–61%.

Это в целом соответствует рыночным трендам — спрос на инженеров и IT-специалистов последние несколько лет рос, в том числе благодаря проектам по импортозамещению и цифровизации.

Интересно, что при этом преподаватели относительно невысоко оценивают вероятность успешного трудоустройства выпускников в сфере здравоохранения (61%), хотя дефицит кадров, по оценкам Минздрава, только в государственной системе медпомощи составляет несколько десятков тысяч человек.

Наибольшая доля преподавателей, считающих, что студентам их учебного заведения не грозит проблема трудоустройства, наблюдается в промышленном Уральском федеральном округе (71%). Минимальные показатели — в Южном и Дальневосточном федеральных округах, где лишь 60–63% преподавателей считают, что их студенты не будут испытывать сложности в нахождении работы по окончании учебы.

При этом, как следует из последних данных Росстата, уровень безработицы в РФ в январе этого года составлял всего 2,4%, а на учете в службах занятости стояли менее 0,3 млн человек, а на молодежь до 25 лет среди безработных приходится только 18,9%. Впрочем, как отмечает партнер компании FutureToday Денис Каминский, скромные оценки преподавателями перспектив студентов могут объясняться требованиями самих выпускников. «Респонденты (как преподаватели, так и студенты) порой имеют завышенные ожидания в отношении размера зарплаты или графика работы и сами сокращают для себя перечень возможных вариантов рабочих мест»,— говорит он.

Оценки преподавателями перспектив трудоустройства студентов в целом коррелируют с наличием у их вуза или колледжа партнерств с различными компаниями.

Так, при ответе «да, сотрудничает» доля оценивающих шансы выпускника найти работу доходит до 72%, тогда как в отсутствие сотрудничества доля оптимистично смотрящих на трудоустройство студентов снижается до 29%. О сотрудничестве своего вуза с потенциальными работодателями в опросе заявили 85% респондентов, чаще оно распространено в сельском хозяйстве (94%), инженерном деле (91%), педагогических и юридических науках (по 90%), реже — в гуманитарных направлениях (74%).

Многие компании, реагируя на сложности с привлечением сотрудников, действительно расширили за последние годы свои партнерства с различными вузами, отмечает глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский, сетуя, что «многие партнерства носят формальный характер», хотя «нужно вовлекаться в разработку и проведение курсов, делиться данными, запускать исследовательские проекты с вовлечением студентов и так далее».

Анастасия Мануйлова