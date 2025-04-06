Служба спасения Краснодара выполнила 57 выездов за минувшую неделю

Специалисты Службы спасения Краснодара за прошедшую неделю совершили 57 выездов, преимущественно на устранение последствий дождя и проведение противопожарного мониторинга в пригородных районах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Спасатели устранили скопления воды на придомовых территориях улиц Рахманинова, Мусоргского, Бульварной, Полесской и других. Кроме того, специалисты осуществляли противопожарный контроль в пригородной зоне и садоводческих товариществах, включая хутор Копанской, поселки Индустриальный и Дружелюбный, СНТ Заводское, станицу Старокорсунскую, поселок Знаменский. На эту работу пришлось 18 выездов.

В ходе мониторинга проверялась исправность гидрантов, доступность путей для пожарной техники и соблюдение противопожарных нормативов. Семь раз спасатели оказывали помощь пенсионерам и людям с инвалидностью.

Также специалисты содействовали работе медиков скорой помощи и обеспечивали безопасность на массовых мероприятиях.

При возникновении чрезвычайных ситуаций городские власти рекомендуют немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112 (доступен со стационарных и мобильных телефонов).