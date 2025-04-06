Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги III степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом княгини Ольги III степени. Она была награждена в день ее рождения, журналистке исполнилось 45 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В поздравлении патриарх назвал ее талантливым руководителем и сообщил, что проекты под ее руководством «объективно освещают важнейшие события в Отечестве и за рубежом», передает RT.

Орден княгини Ольги был учрежден Священным синодом в 1988 году. Им награждают женщин за заслуги в сферах церковного, государственного и общественного служения.