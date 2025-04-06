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Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги III степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом княгини Ольги III степени. Она была награждена в день ее рождения, журналистке исполнилось 45 лет.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В поздравлении патриарх назвал ее талантливым руководителем и сообщил, что проекты под ее руководством «объективно освещают важнейшие события в Отечестве и за рубежом», передает RT.

Орден княгини Ольги был учрежден Священным синодом в 1988 году. Им награждают женщин за заслуги в сферах церковного, государственного и общественного служения.

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