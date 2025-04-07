Ноты на память

В Новосибирске и других городах России проходит XII Транссибирский арт-фестиваль, возглавляемый скрипачом Вадимом Репиным. В эти дни его участники отдают дань памяти Софии Губайдулиной, отмечают 80-летие Победы и играют мировые премьеры — без них не обошелся ни один из двенадцати фестивалей. Рассказывает Илья Овчинников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трио Чайковского «Памяти великого художника» Вадим Репин (в центре) посвятил памяти Софии Губайдулиной

Фото: Александр Иванов / transsiberianfestival Трио Чайковского «Памяти великого художника» Вадим Репин (в центре) посвятил памяти Софии Губайдулиной

Фото: Александр Иванов / transsiberianfestival

Мировые звезды и мировые премьеры — таким мог бы быть слоган Транссибирского арт-фестиваля, по крайней мере в первое десятилетие его существования. Под управлением одного из сильнейших мировых дирижеров Кента Нагано открывались самый первый «Транссиб» и затем пятый, на фестиваль приезжали Шарль Дютуа, Леонард Слаткин, Жан-Клод Казадезюс, Рудольф Бухбиндер, Жан-Ив Тибоде, Даниил Трифонов, Пинхас Цукерман, Томас Квастхофф и другие звезды. Каждый форум, начиная с первого, украшала как минимум одна премьера сочинения для скрипки с оркестром, написанного для Вадима Репина. Здесь звучали новые концерты Софии Губайдулиной, Александра Раскатова, Ильи Демуцкого, новая версия «Плащаницы» Арво Пярта, концерт для двух скрипок с оркестром Марка-Энтони Тернеджа; позже к ним добавились концерты Полада Бюль-Бюль оглы, Михаила Плетнева и Кузьмы Бодрова.

Основную программу нынешнего фестиваля завершает премьера Второго скрипичного концерта Анатолия Королева — автора балетов «Приказ короля» и «Конек-горбунок», профессора Санкт-Петербургской консерватории. Еще одно новое сочинение, по форме куда более редкое, было впервые представлено в концерте «Вадим Репин и друзья»: Соната для скрипки и гитары Никиты Кошкина — выдающегося композитора, педагога, пропагандиста гитарного искусства. Соната первоначально создавалась для гитариста Артема Дервоеда, и уже он привлек к участию Вадима Репина. Через день после премьеры они сыграли сочинение в Красноярске, а 14 апреля исполняют сонату в Москве, в зале Чайковского.

Вероятно, к этому дню ее образ будет яснее и исполнителям, и публике; по первому же впечатлению соната запоминается своей калейдоскопичностью, где типы повествования стремительно сменяют друг друга. Скрипка пленяет слушателя чисто романтической кантиленой, оставляя гитаре аккомпанемент, затем они меняются ролями, на несколько секунд возникает тень то ли Шостаковича, то ли Шнитке, да и вообще ощущение «музыки о музыке» появляется постоянно, хотя ни о цитатах, ни о реминисценциях речи нет. Финал украшает чарующая мелодия, необыкновенно притягательная, на каждом повороте ускользающая, тем больше причин поскорее послушать сонату еще раз.

Концерт, где звучали также сочинения Чайковского и Марио Кастельнуово-Тедеско, посвящался памяти Софии Губайдулиной. Для истории «Транссиба» ее имя, безусловно, остается одним из самых важных и дорогих: в 2018 году 86-летняя Губайдулина приезжала на фестиваль, выступив в роли его доброго гения. Мировая премьера ее скрипичного концерта «Диалог: Я и Ты», написанного для Вадима Репина, состоялась в тот же самый апрельский день, что и нынешний концерт семь лет спустя. Было бы очень кстати напомнить об этом, тем более что приезд Губайдулиной запечатлен в фото- и видеоархиве фестиваля, и ее музыка бы программе не помешала, например миниатюры для гитары. Однако приношение ее памяти ограничилось объявлением в начале вечера, и вряд ли многие помнили о нем ко второму отделению, где звучало трио Чайковского «Памяти великого художника».

Для программы к 80-летию Победы из Москвы прибыл ни много ни мало Госоркестр России имени Светланова, представивший Седьмую симфонию Шостаковича — «знаменитую ленинградку», как назвала ее Анна Ахматова.

Дирижировал Димитрис Ботинис, возглавляющий Новосибирский академический симфонический оркестр. Удивительно, но в симфонии, известной в первую очередь «эпизодом нашествия», который принято ассоциировать с наступлением сил зла, музыкантам больше всего удались страницы, связанные с лирикой либо с патетикой. Если год назад Девятую симфонию Брукнера, исполненную с новосибирцами, Ботинису удалось выстроить как подлинную трагедию, то теперь «нашествию» не хватило стройности, чтобы напугать по-настоящему. Зато соло деревянных духовых в лирических эпизодах были великолепны, а героические вступление и финал, где пафос порой хлещет через край, оказались абсолютно убедительны.

Тремя днями ранее за пульт Новосибирского оркестра впервые встал молодой столичный дирижер Федор Безносиков, представив удачно выстроенную программу, которую открыли сочинения Леонарда Бернстайна. Вслед за увертюрой к мюзиклу «Кандид» была исполнена Серенада для скрипки, струнных, арфы и ударных (по «Пиру» Платона) — один из значительных скрипичных концертов ХХ века, звучащий у нас не слишком часто. В год столетия со дня рождения композитора, отмечавшегося в том же 2018-м, серенаду играли в мире около 300 раз, и это неудивительно: здесь в полной мере проявился дар Бернстайна-мелодиста, называвшего сочинение «забавной современной музыкой», которую «возненавидят критики».

Сольную партию исполнил Павел Милюков, своего рода пропагандист серенады, в нынешнем сезоне он сыграл ее уже минимум в пятый раз. Финал, где особенно запомнился дуэт солиста с виолончелистом оркестра Ярославом Кучерявых, к восторгу зала повторили на бис. Праздничное настроение усилилось во втором отделении, где звучал «Петрушка» Стравинского. Сложнейшее сочинение было не только великолепно отрепетировано, но и подано с настоящим блеском, и после «Русского танца» на бис Безносиков ушел за кулисы любимцем публики. Дебютировавший не только с оркестром, но и на фестивале, он показал себя ярким представителем дирижерского поколения 30+, в силу обстоятельств за месяцы набирающимcя опыта, который обыкновенно набирается за годы. Возможно, через сезон или два он вернется на «Транссиб» уже звездой.

Илья Овчинников