Обмен отмен

Знаменитый дирижер Франц Вельзер-Мёст, руководитель Кливлендского симфонического оркестра, обратился к европейским музыкантам с призывом продолжать сотрудничество с культурными институциями США. Это заявление последовало после громких случаев, когда звездные исполнители из Европы отказались впредь выступать в Америке в знак протеста против политики текущей администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франц Вельзер-Мёст

Фото: Ronald Zak, File / AP Франц Вельзер-Мёст

Фото: Ronald Zak, File / AP

Первым громким случаем «отмены США» со стороны титулованных европейских солистов еще в самом конце февраля стало заявление немецкого скрипача Кристиана Тецлаффа. 58-летний Тецлафф, востребованнейший музыкант, на чьем счету десятки сольных и ансамблевых записей, выпущенных солидными академическими лейблами, гастролирует очень интенсивно (в прежние годы он, естественно, неоднократно выступал и в России), а конкретно в США он ежегодно давал порядка двадцати концертов в сезон. Теперь, выступив со своим «Тецлафф-квартетом» в Чикаго, он объявил об отмене тура по восьми другим американским городам, сказав, что почувствовал себя «ребенком, смотрящим фильм ужасов». В интервью The New York Times скрипач пояснил, что не хочет, чтобы налоги с его американских концертных гонораров шли правительству, «которое с этими деньгами делает в том числе ужасные вещи».

19 марта примеру Тецлаффа последовал исполнитель еще более крупного калибра — прославленный и авторитетный пианист Андраш Шифф, объявивший об отмене всех своих выступлений в США в сезоне-2025/26. «Кто-то может сказать: "просто заткнись и играй". Я по совести так не могу,— написал музыкант.— Мы живем не в башне из слоновой кости, где искусство не соприкасается с обществом. Искусство и политика, искусство и общество нераздельны. А потому мы, как артисты, должны реагировать на ужасы и несправедливости этого мира».

Имена достаточно известные, чтобы оба бойкота вызвали большой резонанс — и заставили предположить, что двумя казусами дело не обойдется. Впрочем, тот же Кристиан Тецлафф указал на то, что многие коллеги, с которыми разговаривал лично он, позицию его не поддерживают. Со словом примирения выступил теперь и Франц Вельзер-Мёст, которому высказаться в этой ситуации, что называется, сам бог велел: знаменитый маэстро — австриец, но много лет работает с Кливлендским оркестром.

Его заявление, опубликованное немецким порталом BackstageClassicsal, содержит и аргументы общего характера («во времена, когда этот свет искусства находится под угрозой угасания, для нас, художников, важно позволить ему сиять особенно ярко»), и опасения относительно последствий массовых «отмен Америки» («бойкот американских культурных учреждений, скорее всего, превратит Соединенные Штаты в интеллектуальную пустыню»). Но главный тезис Вельзера-Мёста в том, что американские концертные площадки (в отличие от немецких и австрийских) — учреждения по преимуществу не государственные, а частные, и многие из них «привержены независимому мышлению и диалогу с народом, а не с каким-либо правительством». Впрочем, есть и исключения. Выступать в вашингтонском Кеннеди-центре, правление которого еще в феврале возглавил лично президент Трамп, тот же маэстро Вельзер-Мёст все-таки не готов.

Павел Галяшкин