Премьер Франции оценил влияние пошлин США на экономику страны

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что американские пошлины могут стоить французской экономике более 0,5% ВВП. Он добавил, что действия Дональда Трампа ослабят мировую экономику на долгое время.

«Риск потери рабочих мест, равно как и риск замедления экономики и прекращения инвестиций, безусловно, огромен. Дестабилизация, которую он (Дональд Трамп.— "Ъ") создал, ослабит мировую экономику на долгое время»,— сказал Франсуа Байру в интервью Le Parisien.

Как уточнил премьер Франции, одной из его главных задач остается возвращение к 3% государственного дефицита до 2029 года. По его словам, кризис «может изменить все».

3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10% до 50% на товары из 185 стран. Тарифы отношении стран Евросоюза установлены на уровне 20%. По информации Bloomberg, власти Франции призвали ЕС к использованию «антипринудительного инструмента», который ранее никогда не применялся.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».