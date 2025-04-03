Квартирный пожар обернулся госпитализацией жителя Пушкинского района

В больницу забрали жителя Санкт-Петербурга. Он пострадал в результате возгорания в квартире дома на Детскольском бульваре, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Специалисты получили вызов по пожару в 13:43. Огонь возник в комнате площадью 12 кв м в двухкомнатной квартире, помещение горело полностью. Пострадал мужчина, он госпитализирован.

Спустя 26 минут спасатели потушили возгорание. На месте происшествия работали 15 специалистов, привлечено три единицы техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четырех человек, включая ребенка, эвакуировали при пожаре на Морской набережной.

Татьяна Титаева