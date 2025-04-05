Старые авто оставляют при себе

Автомобили в России стремительно стареют и требуют от владельцев в разы больше денег на содержание. Средний чек на ремонт с конца 2022 года вырос почти в 2,5 раза — до 50–55 тыс. руб., рассказали изданию «Автопилот» эксперты сетей автосервисов. Старение автопарка увеличивает потребность в капитальном ремонте. Время работы механика с одной машиной выросло с четырех до 10-12 часов, машины все чаще остаются в сервисе на сутки, отмечают в компании Caready. Из-за ограниченных поставок кузовных деталей вместо замены водители выбирают восстановление поврежденных бамперов и крыльев, констатируют автомеханики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Многие предпочитают ремонтировать автомобили ушедших брендов вместо покупки новых китайских марок, поэтому регулярно обращаются за сложными слесарными работами, говорит руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман: «Средний возраст автомобилей сейчас составляет 14-16 лет. И он становится больше по одной простой причине: пик продаж машин пришелся именно на 2006-2008 годы. Из-за этого увеличилось количество работ, которые производят с автомобилем, и количество запчастей, потому что изменилась структура чека.

Количество деталей, которые пришли в негодность из-за времени, из-за эксплуатации, на старых машинах становится больше. Понятно, что и подросла и стоимость запчастей, и работ, но в основной массе чек сейчас формирует именно возраст машины. Автомобили, которые не имеют какой-то гигантской истории в ПТС с большим количеством записей, клиент предпочитает ремонтировать.

95% машин, приезжающих на сервис, пригодны для ремонта. Но некоторые детали для авто от производителей, ушедших с рынка давно, еще в 2014-м, не так просто найти. Что-то приходится искать среди б/у, какие-то детали изготавливать по заказу на токарных станках. Нормы времени возрастают, потому что коэффициент сложности растет на этих машинах».

Несмотря на старение автопарка, многие автосервисы теряют поток клиентов. Владельцы машин меняют привычные станции обслуживания на более бюджетные или даже пробуют осуществить ремонт самостоятельно, говорит генеральный директор сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов: «Мы, наоборот, наблюдаем то, как снижается спрос на услуги автосервисов и запчасти тоже. Автосервис исторически зарабатывает за счет продажи автозапчастей. Сами по себе услуги очень низкорентабельные. Резко повышаются в цене специфические работы, например, ремонт генераторов или ремонт стартеров.

Банальный клининг вырос в цене более чем на 60%. Хранение шин — почти в два раза. Все это, естественно, будет перекладываться на плечи покупателя. Машины стали реже обслуживать. Например, с гремящей подвеской можно ездить достаточно долго. Зарплаты не так быстро растут , а люди вынуждены себе отказать в качественном ремонте или поехать в гаражи».

Стоимость нормо-часа увеличилась в некоторых случаях до 40%. Если для слесарных работ раньше она составляла 1100-1300 рублей, то сейчас 1900- 2000 рублей, говорит вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Раньше 80% продаж по трейд-ину составляли автомобили в возрасте двух лет. Их продавали и брали новые. Сейчас приходится поддерживать и не продавать. Стало больше слесарного ремонта, ходовой части агрегатов. Если года два-три назад в среднем автомобиль заезжал в сервис 2,7 раза в год, то сейчас 3,5 раза. За это время, связанное с санкциями, у нас увеличилась логистика. Стоимость запасных частей и доставки выросла».

За два года автомобили в России постарели почти на пять лет, сообщает Росстат. В 2022-м этот показатель составлял порядка семи лет, в 2024-м — уже 11,5 лет. Среднегодовой пробег автомобиля в России сейчас — около 20 тыс. км, говорят аналитики.

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Ирина Савина