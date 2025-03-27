Машины стареют на «вторичке»

На вторичном рынке автомобилей становится все меньше свежих машин. Речь идет об авто с пробегом до 150 тыс. км и в возрасте до семи лет. По данным «Авто.ру Бизнес», доля таких машин на рынке не превышает 16% и по сравнению с первым полугодием показатель снизился на 1%. При этом доступность свежих автомобилей может варьироваться в зависимости от города. Например, в Москве их доля на рынке превышает 18%, а в Санкт-Петербурге — 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

И в некоторых случаях стоимость таких машин может быть выше средних цен минимум на треть, говорит руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов: «Тенденция к удержанию хороших автомобилей продавцами продолжается с 2022 года. Этому способствуют высокие цены на новые машины и стоимость автокредитов. Продавцы реже выставляют свои авто, предпочитая использовать их дольше. А если продажи все-таки происходят, то зачастую среди знакомых, друзей, родственников.

Если продавец не угадал с ценой, выставил, ориентируясь на рынок, свой автомобиль в хорошем состоянии на продажу, он уходит очень быстро. Сейчас есть электронные инструменты, которые отслеживают все свежие объявления. И особо стоит упомянуть, конечно, автомобили ушедших брендов, стоимость которых зачастую завышается на 30-70% относительно рыночной цены, то есть сейчас машина в идеальном состоянии с небольшим пробегом из немецкой тройки или Toyota зачастую очень сильно дороже рынка».

По итогам 2025 года россияне потратили на покупку автомобилей с пробегом рекордные 7 трлн руб., подсчитывал «Автостат». При этом на машины в возрасте до пяти лет пришлось только чуть больше четверти от этой суммы. Активнее всего покупались авто, выпущенные 10 и более лет назад. Это связано с тем, что найти более свежие машины по выгодным цена на рынке действительно сложно, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Очень сложно, особенно если речь идет об автомобиле относительно свежем, до семи лет. Дело в том, что раньше у нас жители крупных городов ездили на автомобиле после покупки в среднем четыре года, потом продавали. Сейчас срок первого владения увеличился до семи лет. Автомобилист не стремится быстро расстаться со своей машиной, потому что взамен сложно купить что-то доступное по цене.

Раньше рынок крутился сам по себе, он был большой. В хорошие времена до 3 млн новых машин продавали, это 2014-й, 2013 год. И, соответственно, на вторичный рынок через три года приходило много машин. Плюс еще он активно пополнялся за счет б/у машин, которые поступали из-за границы, из Европы в первую очередь. Сейчас европейский вторичный канал практически закрыт, и если поступают подержанные машины, то в основном это праворульные из Японии и немножко из Китая».

Впрочем, основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль считает, что на рынке сохраняется стабильная ситуация. Доступность качественных машин с пробегом во многом зависит от ожиданий покупателей, считает собеседник “Ъ FM”: «Все упирается в цену. Потребитель считает, что машина в первую очередь должна дешево стоить, а во вторую быть качественной. Поэтому когда кто-то говорит о том, что найти хорошую машину сложно, имеется в виду дешево.

Хорошая машина не может стоить мало, и она продается очень быстро. Я к этим оценкам отношусь скептически, потому что ни у одного классифайда сегодня нет базы, по которой можно мерять. Динамика в целом ровная. Плюс продажи новых авто восстановились, В России с каждым годом качественных автомобилей становится все больше и больше. Плюс дороги лучше, культура обслуживания».

По данным агентства «Автостат», в 2024 году россияне приобрели более 6 миллионов поддержанных автомобилей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Собеседники “Ъ FM” связывают рост с ослаблением покупательской способности и ростом цен на новые машины.

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Валерия Калинина