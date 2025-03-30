Люксовые авто нагоняют спрос

В России вырос спрос на подержанные люксовые автомобили. В феврале в стране было куплено 176 таких машин. Год к году продажи увеличились на треть, а в сравнении с январем на 17%. Об этом пишет агентство «Автостат». По его данным, более 40% люксовых иномарок с пробегом, приобретенных в феврале, пришлось на марку Bentley. В тройку самых популярных также вошли автомобили под брендами брендам Rolls-Royce и Maserati.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Рост продаж люксовых машин в прошлом месяце подтверждает и владелец компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян. По его словам, россияне покупают автомобили, в частности, с инвестиционными целями: «На рынке сейчас прибавляет, скажем так, именно люкс-сегмент, потому что те, кто владеет такими машинами, видя сложность в их обслуживании, пересаживаются на авто, которые есть в доступе. Что касается роста в январе-феврале, то здесь еще один фактор влияет: такие модели в цене не сильно теряют, их амортизация, как говорится, не очень высокая, поэтому в каком-то смысле это тоже считается инвестицией.

Но основная причина роста спроса на люксовые б/у автомобили заключается в том, что новых стало критично мало, ввозить их очень сложно. Это делается только под заказ, это очень долго, полгода и больше.

Что касается цен, то они растут, особенно в люкс-сегменте. Нет автосалонов, нет официального представительства конкретных брендов, чтобы была статистика. Рост в среднем где-то от 5% до 7%, но все это очень индивидуально».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что спрос на автомобили люкс-сегмента с пробегом продолжится, если рубль не будет существенно слабеть, а ключевая ставка ЦБ осенью начнет снижаться. Но и без этих двух факторов резкого падения продаж не произойдет, считает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль: «Судя по нынешнему курсу рубля, в ближайшие пару-тройку месяцев в Россию приедет какое-то количество машин, которые в целом разбавятся на продажи всего года. И в конце 2025-го мы увидим здесь рост, потому что в принципе появится предложение. Ну и второй фактор, который может простимулировать спрос, — это кредитная ставка, ставка рефинансирования.

То есть если мы увидим, что, допустим, она будет снижаться, то это станет триггером для многих инвесторов, которые сейчас пользуются ситуацией и пытаются зарабатывать на процентах. Как правило, такие игроки, когда выходят из цикла доходности, смотрят какие-то люксовые автомобили, недвижимость и так далее. Я думаю, что это тоже частично повлияет на спрос. Если мы до конца увидим высокую ставку ЦБ и рост курса доллара, то глобально статистика по продаже люксовых автомобилей будет такой же, что и в прошлом году».

Согласно подсчетам агентства «Автостат», в прошлом году в стране было перепродано 2,3 тыс. машин класса «люкс» с пробегом, что стало рекордом для российского рынка.

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Андрей Загорский