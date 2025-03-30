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Коммерсантъ FM
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Люксовые авто нагоняют спрос

на вторичном рынке

В России вырос спрос на подержанные люксовые автомобили. В феврале в стране было куплено 176 таких машин. Год к году продажи увеличились на треть, а в сравнении с январем на 17%. Об этом пишет агентство «Автостат». По его данным, более 40% люксовых иномарок с пробегом, приобретенных в феврале, пришлось на марку Bentley. В тройку самых популярных также вошли автомобили под брендами брендам Rolls-Royce и Maserati.

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Рост продаж люксовых машин в прошлом месяце подтверждает и владелец компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян. По его словам, россияне покупают автомобили, в частности, с инвестиционными целями: «На рынке сейчас прибавляет, скажем так, именно люкс-сегмент, потому что те, кто владеет такими машинами, видя сложность в их обслуживании, пересаживаются на авто, которые есть в доступе. Что касается роста в январе-феврале, то здесь еще один фактор влияет: такие модели в цене не сильно теряют, их амортизация, как говорится, не очень высокая, поэтому в каком-то смысле это тоже считается инвестицией.

Но основная причина роста спроса на люксовые б/у автомобили заключается в том, что новых стало критично мало, ввозить их очень сложно. Это делается только под заказ, это очень долго, полгода и больше.

Что касается цен, то они растут, особенно в люкс-сегменте. Нет автосалонов, нет официального представительства конкретных брендов, чтобы была статистика. Рост в среднем где-то от 5% до 7%, но все это очень индивидуально».

Как изменятся цены на подержанные люксовые машины из стран ЕАЭС

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что спрос на автомобили люкс-сегмента с пробегом продолжится, если рубль не будет существенно слабеть, а ключевая ставка ЦБ осенью начнет снижаться. Но и без этих двух факторов резкого падения продаж не произойдет, считает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль: «Судя по нынешнему курсу рубля, в ближайшие пару-тройку месяцев в Россию приедет какое-то количество машин, которые в целом разбавятся на продажи всего года. И в конце 2025-го мы увидим здесь рост, потому что в принципе появится предложение. Ну и второй фактор, который может простимулировать спрос, — это кредитная ставка, ставка рефинансирования.

Сезонного роста спроса на новые автомобили пока не фиксируется

То есть если мы увидим, что, допустим, она будет снижаться, то это станет триггером для многих инвесторов, которые сейчас пользуются ситуацией и пытаются зарабатывать на процентах. Как правило, такие игроки, когда выходят из цикла доходности, смотрят какие-то люксовые автомобили, недвижимость и так далее. Я думаю, что это тоже частично повлияет на спрос. Если мы до конца увидим высокую ставку ЦБ и рост курса доллара, то глобально статистика по продаже люксовых автомобилей будет такой же, что и в прошлом году».

Согласно подсчетам агентства «Автостат», в прошлом году в стране было перепродано 2,3 тыс. машин класса «люкс» с пробегом, что стало рекордом для российского рынка.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

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