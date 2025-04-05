Бывшего главного инженера «Гортранса» в Екатеринбурге арестовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу бывшего главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Мера пресечения избрана до 2 июня 2025 года. Постановление суда в силу не вступило.

Андрей Эльзессер обвиняется в получении взятки в 750 тыс. руб. По версии следствия, деньги он получил в период с августа 2024 года по январь 2025 года, от представителей одной из коммерческих организаций за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному договору.

В середине февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля директора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева по п. в. ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере).

Подробнее — в материале «В "Гортрансе" нашли новую взятку»

Анна Капустина