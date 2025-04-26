Дни рождения
27 апреля исполняется 92 года президенту Национальной медицинской палаты, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы, Герою Труда РФ, детскому доктору мира Леониду Рошалю
Леонид Рошаль
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
Его поздравляет народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет:
— Дорогой Леня! Ты совершенно уникальный человек. Невозможно словами описать мое к тебе отношение. Ты настоящий, умный, невероятно работоспособный, упертый профессионал в своем деле. И одновременно ты потрясающий друг, очень искренне воспринимающий все вокруг себя. Любящий жизнь, любящий людей. Для меня наша многолетняя дружба невероятно дорога и ценна. Здоровья тебе, и сохраняй эту невероятную жажду жизни, любовь к людям и человеческую гражданскую ответственность и честность еще много-много лет. Всегда твой, Юрий Башмет.