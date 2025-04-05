В Пермском крае организуют туры на «секретные поля» пистиков

В Перми прошла презентация туристических маршрутов от участников объединения «ЛигаТурПрофи», сообщает минтуризма Пермского края. Туроператоры представили новые направления туризма, которые будут доступны в весенне-летний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница поселка Усьва в соцсети Фото: страница поселка Усьва в соцсети

Туристическая фирма «Белый камень» представила маршруты однодневных сплавов по реке Сылва с посещением рифа древнего Пермского моря – камня Ермак, лодочные прогулки по заливу в Хохловке с культурно-познавательными экскурсиями, в рамках которых можно поучаствовать в обряде «соления ушей», приобщиться к ремеслам, пройти мастер-класс по «открытке-чеканке». Новинкой сезона станут конные походы и речной круиз до Краснокамска, включающий посещение Музея деревянной игрушки и действующей фабрики. Этим летом туристам также будут доступны посещения заповедника Басеги, речного трамвайчика по Вишере и Фестиваля черничного пирога.

Туристическая фирма «РаСвеТ» готова предложить театральные туры, а также туристические программы в республике Беларусь. С учетом стартовавшей с 1-го апреля полетной программы из Перми в Минск туристы смогут отправляться к соседям дважды в неделю: по вторникам и субботам на самолете Embraer-190 авиакомпании «Икар». Вместимость борта составляет 110 мест. Продажа билетов уже началась.

Туристическая фирма «Калина» представила серию гастрономических путешествий. Например, в рамках «Пистик-тура» любой желающий сможет попасть на «секретное поле» коми-пермяков, где растет полевой хвощ. В рамках дегустации можно будет попробовать коми-пермяцкое пиво сур, пельмени с разными начинками, шанежки, пирожки и др. В рамках гастрономической экскурсии «Карагай – Верещагино» можно продегустировать блюда и узнать их историю.

Турфирма «Золотой компас» предлагает отправиться на сплав категории «Комфорт» по рекам Усьва и Чусовая.

Разнообразные сплавы и туры активного туризма – специализация турфирмы «Экотур Урал». Уже с 1 мая стартуют весенние сплавы по «высокой воде», летом будут доступны сплавы на сапах по реке Усьва, «турбо-сплав» от Усть-Койвы до Чусового, позволяющий за один день пройти дистанцию в 35 км и увидеть все самое красивое на маршруте. Также «Экотур Урал» предлагает туристам окунуться в атмосферу «пионерского лагеря» или семейного кемпа по системе «все включено» на природе.

Туристическая фирма «КуМир» («Кунгур и Мир») приглашает отправиться в путешествие по национальному маршруту «НеобыЧАЙные истории земли Пермской». В этом году он дополнен сплавом по реке Сылва, а также новыми вариантами проживания – в тентовых или модульных домиках в глэмпинге «Белые камни», расположенным в неподалеку от Кунгурской ледяной пещеры.

Реализация туристических программ соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», подчеркнули в министерстве.