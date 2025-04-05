Умер сценарист «Страны глухих» и «9 роты» Юрий Коротков

В возрасте 69 лет умер сценарист и детский писатель Юрий Коротков. Он был автором сценариев таких фильмов как «Страна глухих», «Экипаж», «9 рота», «Стиляги».

«Умер известный сценарист Юрий Коротков … Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино»,— написала телевизионный критик Арина Бородина в Telegram-канале.

Юрий Коротков дебютировал в качестве сценариста в 1982 году в мультфильме «Эхо». В 1992 году выступил в роли режиссера в фильме «Танцующие призраки». Написал более 20 книг. В 2010 году господин Коротков получил кинопремию «Золотой орел» за сценарий к фильму «Стиляги».