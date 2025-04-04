Хармс и его время

В KGallery в год празднования 120-летия Даниила Хармса открывается самая масштабная по числу участников выставка, посвященная писателю и времени, в котором он жил.

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«Почему, почему я лучше всех?» — выставка-портрет писателя и его окружения эпохи Ленинграда 1920–1930-х годов. С 5 апреля по 6 июля в галерее будет представлено более 150 предметов из музеев и частных собраний. Каждая история в экспозиции строится вокруг знаковых предметов: личных вещей Хармса, детских журналов, оригиналов произведений художников из круга ОБЭРИУ и современников Хармса (Малевича, Филонова, Стерлигова и др.). Некоторые работы из частных собраний будут продемонстрированы в KGallery впервые.

Концептуальное оформление экспозиции выполнено Эмилем Капелюшем и Яной Глушанок. Эмиль Капелюш — художник-постановщик, живописец, график, автор более 300 театральных постановок в Петербурге, Москве и других городах, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит». Яна Глушанок — художник-постановщик, художник по костюмам театра и кино, дизайнер выставок, лауреат премий «Золотой софит» и «Арлекин».

Выставку будет сопровождать художественно-образовательная программа, включающая концерты, перформансы и лекции.

6+

Зося Пашковская