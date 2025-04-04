Московская «уличная волна» в Петербурге

В проекте «Стрит-арт хранение» на территории общественного пространства «Севкабель Порт» открывается выставка «13».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лука «Содержимое ящика номер 4»

Фото: «Стрит-арт хранение» Алексей Лука «Содержимое ящика номер 4»

Фото: «Стрит-арт хранение»

«Стрит-арт хранение» (САХ) — это институция нового формата, где изучают и коллекционируют произведения художников с «уличным бэкграундом». Выставка «13», подготовленная совместно с галереями Ruarts и Inloco, откроется 5 апреля и продлится до 10 мая.

В экспозиции будут представлены работы 13 художников «уличной волны», выполненные в самых разных техниках: живопись, графика, ассамбляж, коллаж, высекание. Среди участников Илья Slack, Petro, Кирилл Ашастин и Nazar ISSUE, которые, исследуя форму и цвет, создают композиции, переосмысляющие привычное пространство. А, например, художник Егор Giwe использует в своих работах стразы: и в стрит-арте, и на холстах, гобеленах, фарфоре. Также на выставке будут представлены работы Марата Morik и Дмитрия Аске, получивших международное признание как авторов муралов.

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Альбина Самойлова