Китайские редкости

Выставка «Путь навстречу. Памятники культуры Китая из собрания Российского этнографического музея» представит около 50 предметов из частных собраний предпринимателей и дипломатов конца XIX — начала ХХ века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чарка для вина. XVIII — начало XIX века Фото: Российский этнографический музей Нефритовая вазочка — сосуд для полоскания кистей. XIX век Фото: Российский этнографический музей Следующая фотография 1 / 2 Чарка для вина. XVIII — начало XIX века Фото: Российский этнографический музей Нефритовая вазочка — сосуд для полоскания кистей. XIX век Фото: Российский этнографический музей

Это вещи из коллекций генерал-майора Александра Верещагина, писателя, младшего брата знаменитого художника-баталиста; господина Лю — чиновника Министерства церемоний Пекина; Эспера Ухтомского — дипломата, ориенталиста и публициста, сопровождавшего цесаревича, будущего императора Николая II в его путешествии на Восток в 1890–1891 годах. В числе предметов — серьги, браслеты, шпильки из серебра и сплавов, декорированные цветным стеклом, поделочными камнями, аппликацией из перьев зимородка; чарки для вина, украшенные полихромным эмалевым декором и филигранью; буддийская скульптура и акварели, изображающие буддийских святых; музыкальные инструменты, одежда, игрушки, фотографии. Большая часть экспонатов выставляется впервые.

Выставка откроется 28 мая в Этнографическом музее и будет работать по 14 сентября.

6+

Зося Пашковская