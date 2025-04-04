Китайские редкости
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Выставка «Путь навстречу. Памятники культуры Китая из собрания Российского этнографического музея» представит около 50 предметов из частных собраний предпринимателей и дипломатов конца XIX — начала ХХ века.
Это вещи из коллекций генерал-майора Александра Верещагина, писателя, младшего брата знаменитого художника-баталиста; господина Лю — чиновника Министерства церемоний Пекина; Эспера Ухтомского — дипломата, ориенталиста и публициста, сопровождавшего цесаревича, будущего императора Николая II в его путешествии на Восток в 1890–1891 годах. В числе предметов — серьги, браслеты, шпильки из серебра и сплавов, декорированные цветным стеклом, поделочными камнями, аппликацией из перьев зимородка; чарки для вина, украшенные полихромным эмалевым декором и филигранью; буддийская скульптура и акварели, изображающие буддийских святых; музыкальные инструменты, одежда, игрушки, фотографии. Большая часть экспонатов выставляется впервые.
Выставка откроется 28 мая в Этнографическом музее и будет работать по 14 сентября.
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