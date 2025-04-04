Премиальный бренд кухонной сантехники Omoikiri выпустил новую версию смесителя Kanto 2 Plus-SB с повышенным уровнем комфорта на кухне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OMOIKIRI Фото: OMOIKIRI

Режимы «струя» и «душ» адаптируют поток воды, а гибкий шланг позволяет регулировать направление подачи воды под нужный угол и высоту. Благодаря запатентованной технологии Pure Life фильтрованная вода подается по отдельной трубке, чтобы не смешиваться с водопроводной, а единый рычаг управления переключает водопроводную воду на фильтрованную в одно касание.

Оригинальны и цветовые решения смесителя: он выполнен в самых разных оттенках — от красного до «тотал блэк». Шланги можно менять по настроению, в коллекции восемь цветов — от классических черного и белого до эксклюзивных цветов Omoikiri: sicilian lemon и azur blue.

Альбина Самойлова