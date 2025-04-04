Кружка с интеллектом

С этой кружкой не заскучаешь: она не только показывает температуру напитка, прогноз погоды, уведомления со смартфона и напоминает о встречах, с ней можно создать пиксельную картинку и даже поиграть в мини-игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PixelMug Фото: PixelMug

Первая в мире кружка PixelMug P1 с искусственным интеллектом и пиксельным дисплеем представлена на одной из краундфандинговых платформ. Кружка синхронизируется со смартфоном, имеет сенсорное управление, а с помощью мобильного приложения на ее экран можно вывести абсолютно любое изображение и превратить его в пиксельный арт, создав свой уникальный дизайн. По мнению создателей новинки, этот многофункциональный гаджет позволит расслабиться и отвлечься в любое время и в любом месте.

Сама кружка сделана из фарфора двойного обжига, она термостойкая и водонепроницаемая, ее можно мыть в посудомойке.

Альбина Самойлова