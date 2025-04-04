Пылесос шагает по квартире

Новые модели роботов-пылесосов Dreame и Roborock научились перешагивать пороги и разнеуровневые стыки полов.

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Благодаря выдвижным модулям с колесиками край корпуса пылесоса поднимается над полом — таким образом робот может преодолеть уступ высотой до пяти сантиметров. Кроме того, роботы-пылесосы Dreame оснащены функцией, которая позволяет автоматически задвигать внутрь корпуса надстройку с лидаром (системой навигации на основе лазерного дальномера LIDAR, позволяющей обходить препятствия и не застревать). А это дает возможность убирать пыль под низкой мебелью.