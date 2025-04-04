Время пришло

В Женеве с 1 по 7 апреля проходит Watches and Wonders — крупнейшая в мире ежегодная выставка часов. В этом году она стала еще более представительной: в ней принимают участие 60 часовых брендов. О наиболее интересных новинках выставки рассказал петербургский коллекционер и блогер Павел Кейв.

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Как всегда, выставка проходит в выставочном центре Palexpo. В деловой программе — презентации, практические семинары, образовательные мероприятия, встречи с экспертами, часовщиками, мастерами. «Каждый должен иметь возможность испытать что-то уникальное. Watches and Wonders Geneva — это все о контакте и эмоциях, и мы стремимся способствовать этому»,— говорит Сирил Виньерон, президент фонда Watches and Wonders Geneva.

Впервые мероприятие включает также онлайн-активности: сессии Touch & Feel позволяют посетителям взаимодействовать с продуктами на расстоянии, а студии и стенды, оборудованные Visiodome, дают возможность брендам презентовать свои новые часы и ювелирные изделия удаленно. Кстати, о брендах. В их числе Rolex, Patek Philippe, Tudor, Hublot, Ulysse Nardin, Jaeger-LeCoultre, TAG Heuer, Zenith, Chopard, Hermes и др. Дебютирует на выставке Bvlgari, как и Christiaan van der Klaauw, Genus, Kross Studio и MeisterSinger. Кроме того, бывшие участники выставки HYT и Armin Strom, которые несколько лет не представляли свои модели, вернулись в этом году.

Петербургский предприниматель и коллекционер Павел Кейв, автор YouTube-канала @pavelkeiv, посетил выставку и рассказал о пяти интересных новинках, представленных на Watches and Wonders Geneva — 2025. Среди них Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller, Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon, Vacheron Constantin Solaria Ultra Grand Complication, Zenith G.F.J. CALIBRE 135 и Grand Seiko SLGC009.

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Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller

Коллекция Land-Dweller дебютирует в двух размерах, 36 мм и 40 мм, в трех основных вариантах: белый Rolesor, золото Everose и платина. Также есть вариации с добавление бриллиантов на безель. Эти часы также знаменуют собой важную веху как в истории Rolex, так и в истории часового дела.

Появление новой коллекции — это значимое событие, такое нечасто бывает. Эстетика была вдохновлена Oysterquartz (ref. 1630), представленной в 1974 году, и моделью Beta 21 (ref. 5100) 1970 года, но это совсем другие часы. Помимо нового сотового узора на циферблате, нового корпуса и специально для этой коллекции разработанного нового интегрированного браслета Flat Jubilee с плоскими звеньями, часы оснащены первым в истории Rolex высокочастотным механизмом 7135.

В калибре используется новаторский спусковой механизм Dynapulse. Это сочетается с совершенно новым узлом сборки баланса, разработанным с учетом магнитной невосприимчивости. Эта коллекция представляют собой радикальный отход от традиций для Rolex, бренда, известного своей преднамеренной эволюцией, а не внезапными скачками. Обычно Rolex не делает сразу кардинальных преображений, а постепенно вводит новшества.

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Vacheron Constantin Solaria Ultra Grand Complication

В честь 270-летия Vacheron Constantin выпустил наручные часы Vacheron Constantin Solaria Ultra Grand Complication. Это самые сложные наручные часы из когда-либо созданных — с 41 усложнением.

Это единичное издание, предмет 13 патентных заявок, является результатом восьми лет разработки. Оно включает в себя пять астрономических функций, которые никогда ранее не объединялись в часовом деле. Наряду с традиционными усложнениями часы отображают видимый ход Солнца по небу. По часам можно определить высоту, положение Солнца, солнечный полдень, отсюда и их название — Solaria. Используя сплит-хронограф с небесной картой, можно рассчитать, когда выбранная звезда или созвездие появятся на небе. Solaria являются двухсторонними часами, в которых усложнения размещены как на циферблате, так и на задней крышке. Состоящий из 1521 компонента новый Calibre 3655 заключен в корпус из белого золота диаметром 45 мм и высотой 14,99 мм. Настоящий подвиг миниатюризации.

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Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon

Впервые на Watches and Wonders Bvlgari представили новые Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon. На сегодня это самые тонкие из когда-либо созданных часов с турбийоном. Часы диаметром 40 мм и толщиной всего 1,85 мм оснащены калибром турбийона BVF 900. Этот механизм с ручным заводом совершает 28 800 полуколебаний в час (4 Гц) и обеспечивает 42-часовой запас хода.

«Идея заключалась в том, чтобы создать часы, вобравшие всю нашу экспертизу. Дело не только в предельной тонкости, но и в точности дизайна, который передает историю серии Octo Finissimo, сохраняя в целости ее отличительные эстетические коды. Каждая деталь, от меток до каркаса турбийона, свидетельствует о нашем стремлении к совершенству»,— объясняет Фабрицио Буонамасса Стилиани, исполнительный директор по дизайну часов Bvlgari. В рамках выставки Watches and Wonders — 2025 Bvlgari также показали новую интерпретацию змеиного стиля — Aeterna. Линейка включает две модели: из розового золота с инкрустацией бриллиантами и версию высокого ювелирного искусства из белого золота с покрытием паве. Драгоценные камни в снежной закрепке спускаются вдоль спинки до самого кончика хвоста. В версии из белого золота более крупные бриллианты создают трехмерный эффект.

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Zenith G.F.J. CALIBRE 135

Конструкция циферблата состоит из трех частей. Внешнее кольцо с кирпичным гильошированным узором, золотыми часовыми метками и жемчужной минутной шкалой. Центральная часть — темно-синий лазурит с вкраплениями пирита. Дополнительный циферблат на отметке 6 часов изготовлен из перламутра. Официальная сертификация COSC.

В часах используется калибр G.F.J 135 — модернизированная версия калибра 135, представленного еще в 1948 году. Запас хода по сравнению с предшественником вырос от 40 до 72 часов.

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Часы Grand Seiko SLGC009 в новом корпусе «Токийский лев»

В новых часах Grand Seiko SLGC009 в новом корпусе «Токийский лев» размерами 43 мм x 15,6 мм впервые используется механизм 9SC5 с запасом хода 72 часа.

Японский бренд Grand Seiko не перестает удивлять. Модель оснащена резиновым ремешком, который почти в три раза прочнее стандартного силикона, специально разработанного для этого корпуса. Задняя крышка корпуса изогнута для повышения эргономичности, раскладывающаяся застежка ремешка также более изогнута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский предприниматель, коллекционер часов и блогер Павел Кейв

Фото: Личный архив Павла Кейв Петербургский предприниматель, коллекционер часов и блогер Павел Кейв

Фото: Личный архив Павла Кейв

Что касается тенденций, то Павел Кейв отмечает, что часовой рынок в настоящее время продолжает снижаться: «Проседает Азия. Идет повышение цен на часы. Например, стартовая цена представленных на выставке моделей Rolex — 13 800 швейцарских франков. Это достаточно дорого даже для начала, на мой взгляд. Возможно, в скором времени наметится определенная стабилизация».

Альбина Самойлова