Время пришло

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В Женеве с 1 по 7 апреля проходит Watches and Wonders — крупнейшая в мире ежегодная выставка часов. В этом году она стала еще более представительной: в ней принимают участие 60 часовых брендов. О наиболее интересных новинках выставки рассказал петербургский коллекционер и блогер Павел Кейв.
Фото: WATCHES AND WONDERS
Как всегда, выставка проходит в выставочном центре Palexpo. В деловой программе — презентации, практические семинары, образовательные мероприятия, встречи с экспертами, часовщиками, мастерами. «Каждый должен иметь возможность испытать что-то уникальное. Watches and Wonders Geneva — это все о контакте и эмоциях, и мы стремимся способствовать этому»,— говорит Сирил Виньерон, президент фонда Watches and Wonders Geneva.
Впервые мероприятие включает также онлайн-активности: сессии Touch & Feel позволяют посетителям взаимодействовать с продуктами на расстоянии, а студии и стенды, оборудованные Visiodome, дают возможность брендам презентовать свои новые часы и ювелирные изделия удаленно. Кстати, о брендах. В их числе Rolex, Patek Philippe, Tudor, Hublot, Ulysse Nardin, Jaeger-LeCoultre, TAG Heuer, Zenith, Chopard, Hermes и др. Дебютирует на выставке Bvlgari, как и Christiaan van der Klaauw, Genus, Kross Studio и MeisterSinger. Кроме того, бывшие участники выставки HYT и Armin Strom, которые несколько лет не представляли свои модели, вернулись в этом году.
Петербургский предприниматель и коллекционер Павел Кейв, автор YouTube-канала @pavelkeiv, посетил выставку и рассказал о пяти интересных новинках, представленных на Watches and Wonders Geneva — 2025. Среди них Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller, Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon, Vacheron Constantin Solaria Ultra Grand Complication, Zenith G.F.J. CALIBRE 135 и Grand Seiko SLGC009.
Фото: Rolex
Rolex Oyster Perpetual Land-Dweller
Коллекция Land-Dweller дебютирует в двух размерах, 36 мм и 40 мм, в трех основных вариантах: белый Rolesor, золото Everose и платина. Также есть вариации с добавление бриллиантов на безель. Эти часы также знаменуют собой важную веху как в истории Rolex, так и в истории часового дела.
Появление новой коллекции — это значимое событие, такое нечасто бывает. Эстетика была вдохновлена Oysterquartz (ref. 1630), представленной в 1974 году, и моделью Beta 21 (ref. 5100) 1970 года, но это совсем другие часы. Помимо нового сотового узора на циферблате, нового корпуса и специально для этой коллекции разработанного нового интегрированного браслета Flat Jubilee с плоскими звеньями, часы оснащены первым в истории Rolex высокочастотным механизмом 7135.
В калибре используется новаторский спусковой механизм Dynapulse. Это сочетается с совершенно новым узлом сборки баланса, разработанным с учетом магнитной невосприимчивости. Эта коллекция представляют собой радикальный отход от традиций для Rolex, бренда, известного своей преднамеренной эволюцией, а не внезапными скачками. Обычно Rolex не делает сразу кардинальных преображений, а постепенно вводит новшества.
Фото: Vacheron
Vacheron Constantin Solaria Ultra Grand Complication
В честь 270-летия Vacheron Constantin выпустил наручные часы Vacheron Constantin Solaria Ultra Grand Complication. Это самые сложные наручные часы из когда-либо созданных — с 41 усложнением.
Это единичное издание, предмет 13 патентных заявок, является результатом восьми лет разработки. Оно включает в себя пять астрономических функций, которые никогда ранее не объединялись в часовом деле. Наряду с традиционными усложнениями часы отображают видимый ход Солнца по небу. По часам можно определить высоту, положение Солнца, солнечный полдень, отсюда и их название — Solaria. Используя сплит-хронограф с небесной картой, можно рассчитать, когда выбранная звезда или созвездие появятся на небе. Solaria являются двухсторонними часами, в которых усложнения размещены как на циферблате, так и на задней крышке. Состоящий из 1521 компонента новый Calibre 3655 заключен в корпус из белого золота диаметром 45 мм и высотой 14,99 мм. Настоящий подвиг миниатюризации.
Фото: Bvlgari
Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon
Впервые на Watches and Wonders Bvlgari представили новые Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon. На сегодня это самые тонкие из когда-либо созданных часов с турбийоном. Часы диаметром 40 мм и толщиной всего 1,85 мм оснащены калибром турбийона BVF 900. Этот механизм с ручным заводом совершает 28 800 полуколебаний в час (4 Гц) и обеспечивает 42-часовой запас хода.
«Идея заключалась в том, чтобы создать часы, вобравшие всю нашу экспертизу. Дело не только в предельной тонкости, но и в точности дизайна, который передает историю серии Octo Finissimo, сохраняя в целости ее отличительные эстетические коды. Каждая деталь, от меток до каркаса турбийона, свидетельствует о нашем стремлении к совершенству»,— объясняет Фабрицио Буонамасса Стилиани, исполнительный директор по дизайну часов Bvlgari. В рамках выставки Watches and Wonders — 2025 Bvlgari также показали новую интерпретацию змеиного стиля — Aeterna. Линейка включает две модели: из розового золота с инкрустацией бриллиантами и версию высокого ювелирного искусства из белого золота с покрытием паве. Драгоценные камни в снежной закрепке спускаются вдоль спинки до самого кончика хвоста. В версии из белого золота более крупные бриллианты создают трехмерный эффект.
Фото: Zenith G.F.J.
Zenith G.F.J. CALIBRE 135
Конструкция циферблата состоит из трех частей. Внешнее кольцо с кирпичным гильошированным узором, золотыми часовыми метками и жемчужной минутной шкалой. Центральная часть — темно-синий лазурит с вкраплениями пирита. Дополнительный циферблат на отметке 6 часов изготовлен из перламутра. Официальная сертификация COSC.
В часах используется калибр G.F.J 135 — модернизированная версия калибра 135, представленного еще в 1948 году. Запас хода по сравнению с предшественником вырос от 40 до 72 часов.
Фото: Seiko
Часы Grand Seiko SLGC009 в новом корпусе «Токийский лев»
В новых часах Grand Seiko SLGC009 в новом корпусе «Токийский лев» размерами 43 мм x 15,6 мм впервые используется механизм 9SC5 с запасом хода 72 часа.
Японский бренд Grand Seiko не перестает удивлять. Модель оснащена резиновым ремешком, который почти в три раза прочнее стандартного силикона, специально разработанного для этого корпуса. Задняя крышка корпуса изогнута для повышения эргономичности, раскладывающаяся застежка ремешка также более изогнута.
Петербургский предприниматель, коллекционер часов и блогер Павел Кейв
Фото: Личный архив Павла Кейв
Что касается тенденций, то Павел Кейв отмечает, что часовой рынок в настоящее время продолжает снижаться: «Проседает Азия. Идет повышение цен на часы. Например, стартовая цена представленных на выставке моделей Rolex — 13 800 швейцарских франков. Это достаточно дорого даже для начала, на мой взгляд. Возможно, в скором времени наметится определенная стабилизация».