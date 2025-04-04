От классики до авангарда

Стиль Драгоценности

Древний символ благосостояния и особых привилегий, элемент парадных драгоценностей монархов, завершающий штрих наряда — жемчуг и сейчас остается одним из излюбленных ювелирами материалов. Как с ним работают российские мастера и как они разрушают стереотипное представление о жемчуге как о консервативном, «бабушкином» украшении, рассказывает Юлия Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mousson Atelier, кольцо Undina, желтое золото, коричневый жемчуг Южных морей, изумруд, бриллианты Фото: Mousson Atelier Серьги Dzhanelli Фото: Dzhanelli Miuz Diamonds, серьги из коллекции Royal Pearl, белое золото, таитянский жемчуг, бриллианты Фото: MIUZ Diamonds Chamovskikh Jewellery House, серьги и кольцо «Сидней» из коллекции Discovery, белое золото, золотой жемчуг Южных морей, бриллианты Фото: Chamovskikh Jewellery Mikhail Milyutin, кольцо, желтое золото, розовый жемчуг Мин, сапфирин, бриллианты Фото: Mikhail Milyutin Liza Borzaya, сумочка Treasure, желтое золото, жемчуг акойя, аметисты Фото: Liza Borzaya Следующая фотография 1 / 6 Mousson Atelier, кольцо Undina, желтое золото, коричневый жемчуг Южных морей, изумруд, бриллианты Фото: Mousson Atelier Серьги Dzhanelli Фото: Dzhanelli Miuz Diamonds, серьги из коллекции Royal Pearl, белое золото, таитянский жемчуг, бриллианты Фото: MIUZ Diamonds Chamovskikh Jewellery House, серьги и кольцо «Сидней» из коллекции Discovery, белое золото, золотой жемчуг Южных морей, бриллианты Фото: Chamovskikh Jewellery Mikhail Milyutin, кольцо, желтое золото, розовый жемчуг Мин, сапфирин, бриллианты Фото: Mikhail Milyutin Liza Borzaya, сумочка Treasure, желтое золото, жемчуг акойя, аметисты Фото: Liza Borzaya

Дар морей и океанов, жемчуг считается старейшим драгоценным материалом, его применяли в качестве украшения тысячелетия назад. В 2000 годах до н. э. в Китае жемчуг преподносили в дар императорским особам, в Древней Греции украшения с ним надевали на свадьбу, а в Древнем Риме ношение жемчуга было законодательно закреплено в качестве привилегии правящего класса. В XV веке, когда жемчуг стал попадать в Европу уже не из региона Персидского залива, а более мощными торговыми потоками из только что открытой Америки, начался так называемый жемчужный век, который растянулся на четыре столетия: стоит посмотреть на расшитые жемчугом наряды французской королевы Марии Медичи (конец XVI века) и на жемчужные парюры российской императрицы Александры Федоровны (конец XIX века).

Устоявшийся веками культ натурального жемчуга и баснословные цены на него в начале XX века ощутимо пошатнул Кокити Микимото, разработавший метод получения культивируемого жемчуга, благодаря чему этот материал стал доступен не только привилегированным слоям населения. Сегодня в большинстве украшений используется именно культивируемый жемчуг, но и он обладает благородным мерцанием и богатой палитрой.

В России у жемчуга, как и у ювелирного искусства в целом, свой особенный путь. В средние века в Архангельской области добывали речной (пресноводный) жемчуг. Вплоть до конца XIX века самые ценные экземпляры такого жемчуга, который еще называли скатным, отправляли на экспорт и использовали в украшениях российских ювелирных фирм. Сегодня этот промысел прекращен, так как производящий речной жемчуг моллюск оказался на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. Традиция создания украшений с натуральным жемчугом, прерванная в 1917 году, в СССР не продолжилась.

В новейшей истории, с начала 2000-х годов, жемчуг на отечественном рынке стал ассоциироваться с изделиями Mikimoto, которые привез в Россию ритейлер Mercury. На некоторое время мировая известность японского бренда затмила в сознании потребителя работы с жемчугом, которые предлагали российские ювелиры (впрочем, два десятилетия назад их было гораздо меньше, чем сегодня). Крупные, идеально круглые белоснежные жемчужины акойя или золотой жемчуг Южных морей в серьгах и колье надолго стали must have в ювелирном гардеробе отечественных любительниц драгоценностей, и его постепенно перестали воспринимать как скучный и «бабушкин». Сегодня обе эти тенденции успешно развивают отечественные ювелиры.

В 2015 году, когда luxury-ритейлер основал собственный ювелирный бренд Mercury, он перенял у Mikimoto эстафету изготовления украшений с жемчугом в жанре «вечной классики». Сегодня в коллекции Flower представлены серьги, подвески и кольца, в которых жемчуг соседствует с цветами-пятилистниками из лунных камней и опалов. А серия Classic уже солиднее: и жемчуг, и обрамляющие его бриллианты тут существенно более весомы.

В том же ключе работают и другие приверженцы ювелирной классики, впрочем, не без толики фантазии в дизайне. Жемчуг доминирует в коллекциях «Дворцовые тайны» и «По эскизам фирмы Карла Фаберже» бренда Alrosa Diamonds — какой же оммаж русским аристократкам и главному русскому ювелиру без белоснежной акойи в обрамлении бриллиантовых лент?

Балансирует между аллюзиями к историческим стилям и современный дизайн украшений с жемчугом Miuz Diamonds. В коллекции Royal Pearl отборный золотой жемчуг Южных морей и черный таитянский жемчуг главенствуют в конструкции из золота, и их матовое мерцание также подчеркнуто россыпью бриллиантов.

Но если у крупных игроков рынка жемчуг лишь одно из направлений коллекций, и, пожалуй, не самое важное в сравнении с украшениями с бриллиантами и цветными драгоценными камнями, то иную картину можно видеть у Podnebesnaya & Podnebesny Jewellery. В конце 1990-х Ксения Поднебесная, основательница бренда и его креативный директор, отправилась в путешествие в Японию и там влюбилась в жемчуг. Сегодня она не только говорит на японском языке и прошла обучение у местных жемчужных асов, но с 2014 года является членом Японской ассоциации экспортеров жемчуга (Japan Pearl Exporters’ Association) и давно стала своей на мировых жемчужных аукционах и фермах. А значит, в украшениях Ювелирного дома Поднебесных можно видеть первоклассный жемчуг всех возможных сортов. Модельный ряд не менее разнообразен: от пусет с асимметрично расположенными бриллиантами и колец Toi et Moi со смотрящими друг на друга жемчужиной и цветным драгоценным камнем (за них в компании отвечает брат Ксении, геммолог Илья Поднебесный) до коротких колье и длинных сотуаров в несколько рядов. «Япония научила меня деликатному отношению к ювелирному дизайну и умению точно подбирать жемчуг к индивидуальности женщины буквально по диаметру и по оттенкам,— рассказывает Ксения Поднебесная.— Только в одном условно "золотом" виде филиппинского жемчуга можно различить несколько оттенков — от "шампани" до "огненного золотого"». Благодаря широкому ряду моделей Podnebesnaya & Podnebesny Jewellery составляет куда большую конкуренцию Mikimoto на российским рынке, чем все прочие бренды.

У бренда из-за Урала Chamovskikh Jewellery House жемчужины чаще всего являются одним из конструктивных элементов: нитью в колье Flora c центральной драгоценной орхидеей или кисточкой в серьгах Pearl Royal. Впрочем, без крупных центральных жемчужин авангардные формы серег и колец Sydney из коллекции Discovery c силуэтом Сиднейской оперы были бы неинтересны.

Жемчуг может оказаться навершием булавки для волос — такой аксессуар от бренда Cluev будет прекрасно смотреться и в прическе, и в сочетании с нарядом для праздничного выхода.

У Mikhail Milyutin серый и розовый жемчуг-соло поднимают над сложной конструкцией из поделочных и драгоценных камней. А в украшениях «Мастерской Агафоновых» миниатюрные жемчужины по византийской традиции дополняют узор из горячей эмали или обрамляют крупный драгоценный камень; в других же драгоценный камень подчеркивает красоту композиции из нескольких крупных жемчужин разных оттенков.

Maxim Demidov, еще один бренд из-за Урала, и петербургский Ekaterina Kostrigina работают с барочным жемчугом — его неправильная природная форма порой диктует дизайн украшения, как правило это анималистические или флористические мотивы.

Бренд Liza Borzaya, фирменным стилем которого стало использование гильошированной горячей эмали в современных дерзких формах, год назад вдруг обратился к жемчугу. Пока в коллекции Treasure представлено несколько лаконичных изделий, но одно заставило говорить о себе: ювелирная сумочка на золотой цепочке из сотен белоснежных жемчужин и с аметистом по центру — жанр редкий, дорогостоящий и прихотливый. «Жемчуг всегда представлялся мне аристократичным и уместным в любой ситуации драгоценным материалом. Любое украшение с ним сразу становится элегантным и праздничным,— говорит Елизавета Борзунова, креативный директор бренда.— Но мне захотелось немного похулиганить, и так родилась сумочка, в которую можно убирать кольца, чтобы не забыть их на раковине, когда вы моете руки в ресторане или в театре».

Не менее оригинально обходятся с жемчугом в Epic Jewellery. В кольце и подвеске «Одуванчик» крупная жемчужина располагается в ажурном куполе из золота и капель бриллиантов, в серьгах «Атомы» — внутри четырех золотых орбит, символизирующих движение элементарных частиц, а в серьгах «Заха» — внутри спиралей, напоминающих текучие формы архитектуры Захи Хадид.

«Мы выработали собственный подход к жемчугу в украшениях: практически всегда он является частью некоей объемной конструкции,— рассказывает креативный директор бренда Анна Минакова.— Неординарный дизайн одновременно является отличным практичным решением: подобная конструкция еще и защищает жемчужину от повреждений».

Сегодня украшения с жемчугом от российских ювелиров демонстрируют завидное разнообразие: в сортах жемчуга, в стиле украшений и в подходе к дизайну. Одни предпочитают интерпретировать концепцию «вечной классики», другие раздвинули ее рамки и используют жемчуг как акцент или авангардный элемент.

(«Ъ — Стиль Подарки», № 3 от 05.03.2025)