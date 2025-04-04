Спорная территория

Удивительно, но сегодня даже профессионалы не могут определить, что такое дизайн. Причем это касается любой сферы, где этот самый дизайн применяется в том или ином виде. Находятся отдельные специалисты, утверждающие, что «дизайн не обязан быть удобным и эстетичным, а профессионализм иногда мешает создавать что-то действительно новое». Зачем такой дизайн тогда нужен, непонятно. Как, впрочем, и специалисты, которым мешает профессионализм. Но судя по исследованиям рынка труда, профи нужны и востребованы. Особенно те, которые понимают, что дизайн любого реального или цифрового объекта и пространства — важный инструмент продвижения и маркетинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечается на сервисе «Работа.ру», в тренде — спрос на дизайнеров пользовательских интерфейсов, видеоконтента и умеющих работать с искусственным интеллектом. Непростые задачи, надо сказать. При этом отношение к профессиональному уровню претендентов несколько странное: в описаниях 64% вакансий работодатели указывают, что образование для них не имеет значения, в 19% просят у соискателей высшее образование, в 10% — среднее профессиональное.

Справедливости ради стоит сказать, что, кроме трендовых специалистов, дизайнеры бытовых девайсов тоже очень нужны и востребованы. Они придают нашему быту поистине футуристический вид. Ну и ощущение, что прогресс меняет жизнь к лучшему. И здесь эстетика всех этих навороченных мультиварок, кофемашин, роботов-пылесосов, столиков-воздухоочистителей, кружек с ИИ и «умных» холодильников необычайно важна. Потому что эстетичный вид примиряет с сомнениями на предмет, а зачем мне нужен чайник «с Wi-Fi-управлением из любой точки мира».

Елена Федотова