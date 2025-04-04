Лыжник Большунов стал победителем гонки на 15 км в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион 2022 года Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на 15 км в финале Кубка России, который проходит в Кировске (Мурманская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Большунов показал результат 35 минут 35,7 секунды. Занявший второе место Павел Соловьев отстал на 3,7 секунды. Третьим стал Савелий Коростелев (+19,9).

Финал Кубка России по лыжным годом пройдет до 6 апреля. Турнир завершится мужским и женским масс-стартами на 10 км свободным стилем

Таисия Орлова