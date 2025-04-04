Проект нового аэропорта в КЧР появится к концу 2025 года

В Карачаево-Черкесии к концу 2025 года завершат проектные работы по созданию нового аэропорта. Об этом сообщает ТАСС Кавказ со ссылкой на и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Рената Семенова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Межевые работы и изыскания уже завершены»,— отметил министр.

Строительство аэропорта с пропускной способностью в 1 тыс. пассажиров в час начнется в 2026 году. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год, а полноценное функционирование — на 2029 год.

По словам Рената Семенова, все параметры проекта согласованы, и препятствий для начала строительства нет. Он также уточнил, что сейчас строительством занимается специально созданная организация, а вопросы управления аэропортом будут рассматриваться позднее.

Правительство РФ выделит Карачаево-Черкесии почти 12 млрд руб. на развитие инфраструктуры нового аэропортового комплекса вблизи курорта Архыз. Финансирование поступит в республику траншами с 2026 по 2029 год.

Николай Аксенов