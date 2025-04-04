Средняя зарплата в Самарской области составила 68,6 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций Самарской области в январе 2025 года составила более 68,6 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она выросла на 15%. Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, самая высокая зарплата в январе текущего года в Самарской области была у работников, занятых на добыче полезных ископаемых (100,6 тыс. руб.), а также у сотрудников финансовой и страховой сфер (90,2 тыс. руб.) и представителей отрасли информтехнологий и связи (85,8 тыс. руб.). Среди заработавших меньше всех в регионе в отчетном периоде оказались те, кто занимается административной деятельностью и оказывает сопутствующие дополнительные услуги (43,5 тыс. руб.).

Георгий Портнов