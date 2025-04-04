Лыжница Пеклецова выиграла гонку 10 км свободным стилем в финале Кубка России

Лыжница Алина Пеклецова заняла первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км в финале Кубка России. Турнир проходит в Кировске (Мурманская область).

Пеклецова преодолела дистанцию за 27 минут 33,4 секунды. Второй финишировала Наталья Терентьева (+4 секунды). Третьей стала Дарья Непряева (+18,4 секунды)

Старт гонки был перенесен на час из-за погодных условий.

Кубок России по лыжным гонкам завершится 6 апреля.

Таисия Орлова