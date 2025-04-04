Песков: Путин не планирует разговор с Трампом в ближайшие дни

В ближайшие дни телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не планируется, рассказал журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. Ранее европейское издание Politico утверждало, что такой телефонный разговор может состояться уже сегодня.

«Пока в графике ничего нет»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Глава пресс-службы президента также не стал комментировать новость NBC о том, что советники господина Трампа рекомендуют ему отказаться от звонков российскому президенту до объявления Москвой полного прекращения огня на Украине. «Сейчас много фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в СМИ»,— заявил пресс-секретарь. Он добавил, что Россия и США ведут переговоры касательно «нюансов» урегулирования кризиса на Украине, которые ранее озвучил Владимир Путин.

Первый телефонный звонок между главами России и США состоялся 12 февраля. Второй разговор между господином Путиным и господином Трампом произошел 18 марта.