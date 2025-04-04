Депутатов гордумы Самары впервые за 15 лет выберут напрямую

В Самаре в 2025 году пройдут прямые выборы депутатов городской думы. Это произойдет впервые за 15 лет и будет связано с реформой системы местного самоуправления в городе. Об этом сообщает избирательная комиссия Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В четверг, 3 апреля, территориальная избирательная комиссия (ТИК) Ленинского района Самары, которая отвечает за организацию муниципальных выборов в городе, определила новую схему одномандатных избирательных округов. Она была представлена на рассмотрение в городскую думу.

Новая схема округов, в том числе ее графическое изображение, будет утверждена и опубликована не позднее, чем через 30 дней со дня вступления в силу регионального закона «О преобразовании городского округа Самара Самарской области» (от 31 марта 2025 года). В 2025 году жители Самары выберут 37 городских депутатов.

Георгий Портнов