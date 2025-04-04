«Без скандала нам не обойтись»

Вчера, 3 апреля, в Мариинском дворце поговорить о прошлом, выборах и демократии собрались депутаты Ленсовета XXI созыва — те, кто 35 лет назад выстраивал новую власть в эпоху перемен сначала в Ленинграде, а потом и в Санкт-Петербурге. Совет народных депутатов был избран в 1990 году и распущен в декабре 1993-го указом первого президента России Бориса Ельцина. Те выборы называют самыми честными и открытыми, а созыв — самым демократичным. Ленсовет активно проявлял себя и доказывал, что не создан, чтобы соглашаться со всеми решениями городского правительства. На встрече вспоминали и об этом, и о конфликтах, и о дискуссиях. В 2010 году в Мариинском дворце демократы первой волны отмечали 20-летие парламентаризма. Тогда бывшие депутаты смелее ругали власть, а к трибуне выходили и те, кто в этот раз решил промолчать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Встреча депутатов Ленсовета 21 созыва, посвященная 35-летию созыва. Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Встреча депутатов Ленсовета 21 созыва, посвященная 35-летию созыва. Презентация книги «Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия» Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Встреча депутатов Ленсовета 21 созыва, посвященная 35-летию созыва Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Участинки встречи Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Депутат Ленсовета Александр Сазанов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 6 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Встреча депутатов Ленсовета 21 созыва, посвященная 35-летию созыва. Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Встреча депутатов Ленсовета 21 созыва, посвященная 35-летию созыва. Презентация книги «Ленсовет-XXI 35 лет спустя. Политика. История. Философия» Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Встреча депутатов Ленсовета 21 созыва, посвященная 35-летию созыва Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Участинки встречи Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Депутат Ленсовета Александр Сазанов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

— Ты как? Не седеешь совсем,— приветствовали друг друга бывшие депутаты, занимая свободные места в Малом зале Мариинского дворца. На экране была выведена надпись: «35 лет со дня начала работы 1-й сессии 3 апреля 1990 — 3 апреля 2025». Всем пришедшим раздавали книгу «Ленсовета XXI созыва — 35 лет спустя» под редакцией экс-депутата Павла Цыпленкова.

В 1990 году в Мариинском дворце приступил к работе Ленинградский городской совет народных депутатов 21-го созыва. Именно с него началась политическая карьера первого мэра Петербурга Анатолия Собчака и, можно сказать, политическая карьера его студентов — Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

В марте 1990 года в РСФСР состоялись выборы народных депутатов, а также выборы в местные Советы — в Ленинграде был избран Совет народных депутатов 21-го созыва. Большинство мест в новом парламенте получили демократы. В мае председателем совета был избран Анатолий Собчак. Советниками спикера стали его ученики: студенты юридического факультета ЛГУ Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

В Ленсовет был избран 381 депутат — треть из них до сегодняшнего дня не дожили. Вспомнить прошлое пришли более 50 человек. Мероприятие напоминало встречу бывших одноклассников, которые в обычной жизни давно не общаются.

Начали официально и торжественно — перед собравшимися выступил вице-спикер петербургского парламента Николай Бондаренко: «Сегодня, по прошествии 35 лет, нынешнему поколению, наверное, не очень понятно, в каких условиях и в какое время вы работали. Вы приняли эпохальные решения для Петербурга и России в целом. Я, честно говоря, и мои коллеги где-то вам завидуем. Наш седьмой созыв низко склоняет голову перед вами». Закончив речь, Николай Бондаренко из зала удалился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятный значек.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Памятный значек.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выступавшие на юбилейном заседании говорили о выборах 1990 года, демократии, преемственности поколений и о текущих городских и политических событиях города и страны. Журналист Юрий Светов вспомнил дискуссии, которые кипели между депутатами Ленсовета: «Они были жаркими, ожесточенными, порой вне рамок, но вы показали, что дискуссии должны быть включены в политическую жизнь. Без этого невозможно развиваться стране».

К заслугам первого парламента Юрий Светов также отнес независимость депутатов от исполнительной власти. «Вы первые, кто стали говорить, что законодательная и исполнительная ветви власти равны.— продолжал журналист.— Но вы же вырастили и выкормили руководителей исполнительной власти. С вашей подачи Анатолий Собчак стал мэром города, а потом вы же стали с ним конфликтовать. Убить вам, наверное, порой хотелось того, кому вы сами доверили исполнительную власть».

Здесь стоит отметить, что отношения между парламентом и Анатолием Собчаком были натянутыми еще до его избрания мэром. Первое столкновение произошло в 1990-м: уже осенью некоторые избранники называли Собчака «кадровой ошибкой», а тот, в свою очередь, заявлял, что депутаты мешают ему принимать важные решения. После выборов конфликт только усугубился: за два года парламент отменил десятки решений мэра.

В ноябре 1993-го Анатолий Собчак предложил городскому парламенту досрочно прекратить свои полномочия: Ленсовет предложение отклонил. Парламенту оставалось жить еще месяц. 21 декабря 1993 года Борис Ельцин своим указом распустил Ленсовет, а через несколько дней после этого, 25 декабря, подписал указ № 2252 «О реформе органов государственной власти в г. Санкт-Петербурге».

Пока на трибуне сменялись спикеры, собравшиеся продолжали переговариваться между собой вполголоса. «Прекратите разговаривать в зале, ребят, это неприлично!»— не выдержал кто-то из сидящих в первых рядах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутат ЗАКС Санкт-Петербурга Михаил Амосов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Депутат ЗАКС Санкт-Петербурга Михаил Амосов и депутат Ленсовета Цыплёнков Павел Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 Депутат ЗАКС Санкт-Петербурга Михаил Амосов Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Депутат ЗАКС Санкт-Петербурга Михаил Амосов и депутат Ленсовета Цыплёнков Павел Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Михаил Амосов — один из двух депутатов нынешнего созыва Законодательного собрание, вышедший из Ленсовета (второй — «яблочник» Александр Шишлов), рассуждал о преемственности поколений — Ленсовета и Заксобрания — на примере принятия бюджета. «Я мог бы и на других разделах показать, как то пламя не загасло… Политическая обстановка в стране, авторитарные тенденции и прочие вещи — мы все это понимаем, тем не менее Заксобрание остается продолжателем определенных традиций, которые были созданы в Ленсовете»,— высказался господин Амосов, как представил его коллега, «один из самых независимых депутатов сегодняшнего Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга I, II, III, IV, V, VI созывов Алексей Ковалев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга I, II, III, IV, V, VI созывов Алексей Ковалев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Экс-депутат, адвокат Владимир Беляков зачитал приветствие Ленсовету от незарегистрированной партии «Рассвет», созданной после президентских выборов журналистом Екатериной Дунцовой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Во время речи депутат Ленсовета и шести первых созывов Заксобрания Алексей Ковалев достаточно громко сказал: «Нахрена нам это все». «Собираясь сюда, мы хотели бы обсудить наш опыт, который пригодится самым разным политическим и не политическим движениям. Хотел бы призвать вас не заниматься пропагандистской работой в пользу какой бы то ни было политической силы!»— эмоционально отреагировал на речь коллеги Алексей Ковалев.

Сам бывший депутат заговорил о высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом, которую пытались построить еще в 1990-х, и о том, почему тогда проекту не суждено было сбыться. «Сейчас мы видим опять ВСМ, каким образом эту "панаму" опять возродили, триллионы рублей. Вы знаете, какую цену на билет сейчас установили? 9 тыс. рублей. Не будет там никто ездить. Или это никогда это не окупится, но деньги все поимеют, и участки тоже»,— громко говорил господин Ковалев.

Закончив с критикой ВСМ, Алексей Ковалев перешел к разбору подаренной книги, заявив господину Амосову (одному из ее авторов), что в ней допущены фактические ошибки в разделе о выборах:

— Миша, ну мог бы меня спросить про выборы?

— Зачем?

— Ну вот он здесь написал… все неправильно,— парировал Алексей Ковалев.

«Сам бы написал, опубликовали бы»,— выкрикнул кто-то из зала, в котором становилось все громче. «Без скандала нам не обойтись»,— сделал вывод один из экс-парламентариев. «В каком-то смысле это и был кусочек духа Ленсовета»,— заключил Андрей Болтянский, выйдя к трибуне после господина Ковалева.

Завершилось мероприятие голосованием: первые депутаты подготовили обращение к спикеру ЗакСа Александру Бельскому с просьбой открыть им доступ в Мариинский дворец, «наряду с коллегами Заксобрания прежних созывов». Инициативу одобрили большинство, но не единогласно: против выступили пятеро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники встречи депутатов Ленсовета 21 созыва

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Участники встречи депутатов Ленсовета 21 созыва

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В завершение встречи всех участников встречи сопроводили в Большой зал, чтобы сделать общую фотографию.

— Ленина помните, как он висел у нас здесь? — спросил один из экс-депутатов бывшего коллегу.

— А его сбили или завесили?

— Мы его завесили…

Барельеф с профилем Владимира Ленина располагался над трибуной. В 1990-х барельеф завесили гербом Петербурга с российским флагом. В последние годы над президиумом была голая стена, на которую выводили результаты голосования. В конце 2024 года на пустое место повесили копию картины Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Оригинал висел на этом же месте во времена Российской империи. В прошлый раз картину разместили в Мариинском дворце в 1904 году и сняли спустя 13 лет, после революции в 1917-м.

Надежда Ярмула