Эксперт оценил перспективы ВТО без США

Вашингтон либо вернется к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), либо продолжит «торговую жизнь по понятиям», считает советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков. От дальнейших шагов США и зависит их участие в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Медведков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Максим Медведков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Приняв решение о введении дополнительных пошлин, США не просто грубо нарушили свои обязательства по ВТО. Они продемонстрировали, что вообще не считают себя связанными нормами международного торгового права. И не намерены задействовать процедуры, предусмотренные соглашениями организации специально для случаев вынужденного повышения импортных тарифов»,— подчеркнул господин Медведков. По его словам, нынешняя ситуация имеет ключевое значение для оценки будущего развития торговых отношений с участием США.

Исключить страну из ВТО, несмотря на ее нынешний курс, непросто. «ВТО не может просто так взять и выгнать США из своих рядов. Однако существуют различные альтернативные сценарии, которые позволят сохранить все необходимые функции многосторонней торговой системы для всех стран, кроме США. Они неочевидны с правовой точки зрения, но в принципе не исключены»,— добавил Максим Медведков.

Господин Медведков рассмотрел и тот сценарий, при котором США сами не собираются выходить из ВТО. По его убеждению, многие из торговых предложений американской стороны довольны интересны.

Подробнее об этом читайте в колонке Максима Медведкова.