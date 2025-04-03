Минское «Динамо» со счетом 7:0 разгромило ЦСКА в матче play-off КХЛ

Минское «Динамо» дома одержало крупную — 7:0 — победу над московским ЦСКА и вышло вперед в серии первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Динамо Минск» Фото: ХК «Динамо Минск»

Голы на счету Егора Борикова (2-я, 12-я минуты), Сэма Энаса (11), Роберта Хэмилтона (20), Романа Горбунова (24, 28), Андрея Стася (24). Вратарь минчан Василий Демченко отразил 23 броска и впервые в карьере сыграл «на ноль» в матче play-off КХЛ.

Следующий матч серии пройдет 5 апреля в Москве.

Таисия Орлова