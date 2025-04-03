МВД осенью представит правительству обновленную концепцию миграционной политики

Замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что ведомство работает над обновленной концепцией миграционной политики. Осенью документ будет представлен правительству, а затем президенту, сказал он. Слова господина Горового на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда приводит ТАСС. Предыдущая концепция миграционной политики была разработана в 2018 году и действует с 2019 по 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

5 марта президент Владимир Путин призвал МВД «как можно быстрее» принять обновленную концепцию. Сделать это необходимо в 2025 году, говорил президент. Он указывал, что в обновленный вариант нужно включить отказ от бумажной миграционной карты, а также проработать меры поддержки для возвращения в Россию соотечественников.

В мае 2023 года Владимир Путин скорректировал концепцию, потребовав создать «привлекательные финансовые и социальные механизмы» для снижения оттока населения. В январе 2024 года правительство утвердило план по реализации концепции до конца этого года. Документ состоит из 6 разделов и 42 пунктов. Среди них — разработка «адаптационного курса» для трудовых мигрантов и памятки о правилах поведения в стране.

О миграционной политике в России — в материале «Ъ» «Чемодан, вокзал, надзор».

Полина Мотызлевская