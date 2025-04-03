Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МВД осенью представит правительству обновленную концепцию миграционной политики

Замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что ведомство работает над обновленной концепцией миграционной политики. Осенью документ будет представлен правительству, а затем президенту, сказал он. Слова господина Горового на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда приводит ТАСС. Предыдущая концепция миграционной политики была разработана в 2018 году и действует с 2019 по 2025 год.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

5 марта президент Владимир Путин призвал МВД «как можно быстрее» принять обновленную концепцию. Сделать это необходимо в 2025 году, говорил президент. Он указывал, что в обновленный вариант нужно включить отказ от бумажной миграционной карты, а также проработать меры поддержки для возвращения в Россию соотечественников.

В мае 2023 года Владимир Путин скорректировал концепцию, потребовав создать «привлекательные финансовые и социальные механизмы» для снижения оттока населения. В январе 2024 года правительство утвердило план по реализации концепции до конца этого года. Документ состоит из 6 разделов и 42 пунктов. Среди них — разработка «адаптационного курса» для трудовых мигрантов и памятки о правилах поведения в стране.

О миграционной политике в России — в материале «Ъ» «Чемодан, вокзал, надзор».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все