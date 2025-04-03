Номинал дороже денег

Один из крупнейших европейских реселлеров билетов на спортивные и культурные мероприятия Ticombo обратился в Еврокомиссию с жалобой на действия Международного олимпийского комитета (МОК). По мнению заявителя, действия головной спортивной структуры, придерживающейся практики жесткого контроля продажи билетов на Олимпиады, нарушают законы Европейского союза о защите конкуренции. Ранее Ticombo подала аналогичную жалобу на Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA). Правда, оспариваемые ею регламенты принимались как раз для того, чтобы прекратить практику незаконной наживы на перепродаже билетов. В ней в свое время были задействованы высокопоставленные спортивные функционеры, зарабатывавшие на сомнительных схемах колоссальные суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговец продает билеты на соревнования Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters Торговец продает билеты на соревнования Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Немецкая компания Ticombo, являющаяся одним из крупнейших реселлеров билетов на спортивные и культурные мероприятия в Европе, обратилась в Еврокомиссию с жалобой на действия Международного олимпийского комитета, сообщили Reuters, Insidethegames и ряд других источников.

В компании полагают, что политика МОК в части регулирования реализации билетов на Олимпиады противоречит нормам ЕС, направленным на защиту конкуренции.

Речь о требовании перепродавать ранее приобретенные билеты только через официальные платформы, утвержденные олимпийским руководством. Иными словами, нельзя купить билет и потом продать его кому-то еще, передав из рук в руки. Сделать это можно, только разместив заявку у авторизованного реселлера. Ключевой момент — цена не может отличаться от номинала, указанного на билете. Правда, затраты конечного покупателя все равно будут несколько выше, поскольку ему помимо номинала придется заплатить еще и сервисный сбор платформы. Впрочем, наценка все равно остается небольшой.

В Ticombo полагают, что запрет на продажу билетов по цене отличной от номинала часто ведет, как ни странно, к тому, что болельщики вынуждены платить за билеты больше, чем могли бы. В качестве примера приводятся случаи, когда человек, ранее купивший билеты по официальным каналам, по тем или иным причинам не может посетить соревнования. При попытке перепродать билеты через уполномоченных реселлеров он сталкивается с тем, что спроса на них нет. Такое действительно бывает. Далеко не все события в рамках Олимпиад пользуются ажиотажным спросом. В итоге болельщик, решивший вернуть билеты, просто теряет все потраченные деньги, хотя, будь у него возможность снизить цену, он мог бы компенсировать часть расходов.

Ticombo давно бьется за отмену ограничений при реализации билетов на спортивные мероприятия. В прошлом году компания подала аналогичную нынешней жалобу на Союз европейских футбольных ассоциаций.

Кроме того, она судится с властями Бельгии, где уже несколько лет действует закон, запрещающий перепродажу билетов по цене отличной от номинала. В Еврокомиссии подтвердили получение жалобы от Ticombo и сообщили, что она будет рассмотрена в установленном порядке.

Перспективы жалобы реселлера на удовлетворение оценить на данном этапе непросто. С одной стороны, заявитель наверняка сможет подкрепить ее реальными случаями, в которых люди теряли деньги потому, что не могли перепродать билеты, поскольку не имели права снизить цену. С другой — и у МОК, и у UEFA есть весомые контраргументы. Собственно, к практике жесткого контроля распространения билетов тот же МОК пришел не так давно.

Закручивание гаек началось только в прошлом десятилетии. И целью была как раз защита болельщиков от спекулянтов. Триггерами послужили два скандала.

Незадолго до старта летней Олимпиады 2012 года в Лондоне телекомпания BBC показала беседу ее репортеров, выдававших себя за потенциальных покупателей билетов на черном рынке, с генеральным секретарем Олимпийского комитета Украины Владимиром Геращенко. В ходе разговора он предложил собеседникам «тысячи билетов». Господину Геращенко та история стоила должности.

Скандал, разразившийся по ходу летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, был еще громче. Тогда в поле зрения бразильских властей попали не просто какие-то уличные спекулянты — был арестован президент Олимпийского комитета Ирландии, член исполкома МОК, глава Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки. У полиции были основания полагать, что он является одним из руководителей группировки, активно сотрудничавшей с бразильским криминалитетом и торгующей билетами на черном рынке.

В результате арестов лиц, которых полиция считала сообщниками господина Хикки, было изъято более тысячи билетов на самые популярные события Олимпиады. По версии обвинения, участники сообщества могли незаконно обогатиться на $3 млн, что неудивительно, если учесть, что, например, билеты на церемонию открытия, стоившие по номиналу около $450, продавались за $8 тыс.

Патрик Хикки оставался под следствием в Бразилии до 2017 года, но позже его по медицинским соображениям отпустили на родину. В результате процесс над ним так и не состоялся.

Александр Петров