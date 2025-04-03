Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как за счет персонификации контента, ИИ и рекомендательных алгоритмов соцсети победили телешоу и фильмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Соцсети обошли кино и сериалы: новый ежегодный опрос Deloitte показал, что 56% представителей поколения Z и 43% опрошенных миллениалов считают контент соцсетей «более актуальным, чем традиционные телешоу и фильмы». Примерно половина чувствует более сильную личную связь с создателями контента в соцсетях, чем с телеведущими или актерами. Сейчас идет война за внимание и время людей, отмечают исследователи, ее ведут традиционные медиаплощадки и социальные сети. Поколение зумеров проводит в собственных «лентах» на 54% больше времени, чем другие, это примерно плюс 50 минут в день. Тогда как интерес к традиционному телеформату и привычным средствам массовой информации стремительно сокращается относительно прежних значений: время сократилось на 43 минуты ежедневно.

Именно это, а не только технологии с искусственным интеллектом, может в итоге сильно ударить по Голливуду и прочим развлекательным студиям, которые привлекают целые креативные команды для создания качественного продукта. У блогеров, конечно, тоже есть команды, но все же несравнимо меньшие, а лояльность они формируют все выше. Им просто верят больше, подтверждают в Deloitte. Молодые потребители ассоциируют себя с авторами блогов и чувствуют с ними более личную связь, что, конечно, укрепляет вовлеченность в рекламу. А рекомендательные механизмы с ИИ еще больше раскручивают маховик потребления. Традиционным медиакомпаниям же просто нечего предложить в виде альтернативы. Онлайн-платформы еще могут применить рекомендательные алгоритмы, чтобы вовлечь зрителя, но неясно, как его удержать.

Персонализация контента при помощи ИИ в соцсетях станет проблемой для традиционных и потоковых медиа, которые такое повторить не смогут. Наконец, исследователи подтверждают: половина пользователей считают, что переплачивают за потоковые сервисы. А 41% опрошенных уверены, что качество контента того не стоит.

Яна Лубнина