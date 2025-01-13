Семь общественных площадок благоустроят в Тюменской области в 2025 году

В Тюменской области в 2025 году благоустроят семь общественных территорий. Регион получит субсидию в размере 141,8 млн руб. для реализации программ формирования современной городской среды, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

План включает пять объектов в Тюмени, один в Тобольске и один в Ишиме. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, осенью в Тюмени открыли парк в честь писателя, историка и профессора Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Константина Лагунова.

Ирина Пичурина