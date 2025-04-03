Mitsubishi Corp. инвестирует $27 млрд в развитие бизнеса

Крупнейшая японская торговая компания Mitsubishi Corporation вложит не менее 4 трлн иен ($27 млрд) в развитие бизнеса в рамках стратегии развития до 2027 года. Она направлена на стимулирование роста компании и повышение чистой прибыли до $8,2 млрд к 2027–2028 финансовому году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В рамках стратегии руководство Mitsubishi Corporation ставит цель увеличить базовый операционный денежный поток на 10% или более, а рентабельность капитала на 12% по итогам 2027 года. Корпорация также намерена сохранить активную дивидендную политику и выкуп акций. Так, до 31 марта 2026 года корпорация планирует выкупить акции на $6,8 млрд, а также повысить дивиденды с $0,68 до $0,75 на одну акцию. Как следует из сделанных корпорацией прогнозов на начавшийся 1 апреля 2025 финансовый год, чистая прибыль может упасть до $4,8 млрд.

Алена Миклашевская