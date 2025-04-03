Бывшие сотрудники курского предприятия осуждены за кражу военной продукции

Ленинский райсуд Курска вынес приговор бывшим сотрудникам местного предприятия за кражу изделий военного назначения для продажи за границу (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Экс-руководитель одного из отделов Александр Воробьев получил восемь лет колонии общего режима и штраф 950 тыс. руб., а бывший рабочий Роман Сидоркин — 23 года строгого режима и штраф 1,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @sudrfkursk Фото: @sudrfkursk

Как объяснили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, приговор Сидоркину был вынесен с учетом наказания за государственную измену в пользу Украины и подготовку к диверсии (ст. 275, ст. 281 УК РФ). В 2023 году он получил за это 17 лет колонии, а его бывшая жена Татьяна —13 лет. Тогда суд признал, что экс-супруги передавали украинской разведке техническую документацию и образцы изделий военного назначения.

В рамках нового уголовного дела суд установил, что Роман Сидоркин вместе руководителем отдела Александром Воробьевым похищали с предприятия изделия военного назначения для последующей реализации на территории иностранного государства. Иных подробностей об уголовном деле в суде не сообщили, отметив, что его расследованием занималось местное управление ФСБ. С осужденных взыскано в солидарном порядке около 5 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Сергей Толмачев, Воронеж