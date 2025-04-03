Минобороны Дании объявило о выделении Украине военной помощи почти на $1 млрд

Власти Дании выделяют Украине пакет военной помощи на общую сумму 6,7 млрд датских крон ($987 млн.— "Ъ"). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе датского оборонного ведомства. Помощь пойдет на усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) и военно-воздушных сил (ВВС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

«Пакет пожертвований является 25-м по счету, на его реализацию выделено 6,7 млрд датских крон в 2025–2027 годах»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В пресс-релизе уточняется, что помощь будет направлена на усиление противовоздушной обороны, артиллерии и ВВС Украины. Средства также пойдут на поддержку беспилотников и ИТ-инфраструктуры.

В 2024 году Дания и Украина подписали десятилетнее соглашение по безопасности. Власти Дании заявили, что средства будут выделяться из датского фонда помощи Украине, объем которого тогда оценивался в 69,1 млрд крон ($10 млрд).

Подробнее о помощи Украине со стороны европейских союзников читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая