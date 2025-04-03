Китай поставит оборудование для завода «Амирост» в Азове

Оборудование для производственного комплекса ООО «Амирост» по глубокой переработке кукурузного зерна в Азове будет поставлено из Китая. Об этом «РБК Ростов» рассказали в минэкономразвития Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Инвестиции в проект составляют 34,6 млрд руб., из них 1,7 млрд руб. — собственные средства компании. Производственная мощность комплекса планируется на уровне 1,2 тыс. тонн крахмала и крахмалосодержащих продуктов в сутки, а его запуск создаст в регионе 820 новых рабочих мест. Завершение проекта намечено на 2026 год.

Для реализации проекта инвестору предоставили в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 73 га для создания импортозамещающих производств. На площадке уже проведены изыскательские, геодезические и геологоразведочные работы. По состоянию на 1 марта 2025 года по проекту освоено 5,7 млрд руб.

Согласно данным системы СПАРК, ООО «Амирост» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в марте 2023 года. Основным видом деятельности компании является производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Генеральным директором предприятия является Сергей Рукин.

Тат Гаспарян