Экс-губернатор Прикамья освобожден от должности главы Ространснадзора

Бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин (на фото), в последние годы возглавлявший Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), покинул должность в связи с выходом на пенсию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

И. о. руководителя ведомства назначен заместитель руководителя Ространснадзора Виктор Гулин. Это следует из распоряжения председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Виктор Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с 28 апреля 2012 года по 6 февраля 2017-го. 10 февраля 2017 года был назначен руководителем Ространснадзора.