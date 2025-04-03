Выборы мэра Благовещенска решили провести по конкурсу

Выборы мэра Благовещенска пройдут по ранее утвержденной процедуре, по конкурсу, поскольку для внесения изменений в соответствии с новым федеральным законом не хватит времени. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе гордумы. До выборов мэра осталось три с половиной месяца.

Принятый 20 марта федеральный закон «Об общих принципах организации муниципального самоуправления в единой системе публичной власти», по которому кандидатов в мэры региональных столиц теперь будут предлагать главы субъектов, вступит в силу через 90 дней, в июне. А полномочия градоначальника Олега Имамеева (избран депутатами тайным голосованием в 2020 году) истекают в конце июля. Чтобы изменить порядок избрания мэра, городским депутатам необходимо минимум два месяца, рассказали в гордуме.

Предположительно, решение о проведении очередного конкурса будет принято гордумой в июне, после чего потенциальные кандидаты смогут подавать документы. Участвовать сможет и господин Имамеев — количество сроков не ограничено.

Вместе с тем зампред профильного комитета заксобрания Приамурья Роман Кобызов полагает, что при наличии «политической воли» можно будет успеть поменять порядок проведения выборов. «Если поступит задача для Амурской области стать некой образцовой моделью, чтобы обкатать новый закон, то это будет исполнено. Можно провести внеочередную сессию заксобрания, принять изменения в региональный закон сразу в двух чтениях, а там и гордума в экстренном порядке внесет изменения в устав»,— заявил региональный депутат.

Анна Яшина, Благовещенск