Дмитриев: диалог России и США нужен для построения безопасного мира для всех

Cпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что диалог между Россией и США имеет значение, поскольку речь идет о построении более безопасного мира для всех.

«Независимо от вашей политики — диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Публикация сопровождается изображением, на котором гражданский самолет через Атлантический океан направляется в Вашингтон. Пост был опубликован спустя несколько часов после того, как СМИ сообщили о начале переговоров господина Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Белом доме.