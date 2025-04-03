11,75 триллиона рублей составил объем Фонда национального благосостояния на 1 апреля — за март он снизился на 130 млрд руб. Впрочем, в долларовом эквиваленте из-за укрепления курса рубля показатель вырос до $140,4 млрд против $135,47 млрд на 1 марта. Объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 3,27 трлн руб., снизившись с 3,81 млрд руб. на начало года, но также увеличиваясь в валютном эквиваленте из-за курсовой динамики (до $39,1 млрд с $37,5 млрд на 1 января). Наибольшее влияние на объем средств фонда оказывали продажи золота (чуть более 6 тонн) и переоценка активов, входящих в состав портфеля.

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