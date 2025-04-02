Московское «Динамо» увеличило отрыв от СКА в серии play-off КХЛ

Московское «Динамо» во втором овертайме обыграло петербургский СКА (5:4) в четвертом матче первого раунда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и укрепило преимущество в серии до четырех побед — 3:1.

Автором победной шайбы стал Максим Комтуа. Также в составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Павел Кудрявцев (12-я минута), Седрик Пакетт (16 и 54) и Артем Сергеев (19). У СКА голы забили Иван Демидов (2), Михаил Григоренко (43), Павел Акользин (56) и Марат Хайруллин (57).

На 64-й минуте в ворота «Динамо» был назначен буллит за сдвиг ворот. Нападающий СКА Марат Хайруллин не сумел реализовать штрафной бросок. На 74-й минуте петербуржцы забросили шайбу, но она была не засчитана из-за блокировки вратаря.

Пятая игра серии пройдет 4 апреля в Москве.

Таисия Орлова