Геополитика развела тренды в добыче и обработке

По данным Росстата, к концу первого квартала 2025 года промышленные предприятия настроены пессимистично. Индекс предпринимательской уверенности в добывающей сфере снизился на 0,9 п. п., до минус 2,4%, падая с конца 2024 года. В обрабатывающей промышленности индекс сократил позиции до 2,8% — в январе и феврале он держался на уровне 3,5%.

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В добыче отрицательная динамика индекса объясняется перспективами выпуска в ближайшие месяцы — позитивно их оценивают всего 3,2% опрошенных против 7,5% в феврале, а процесс сопровождает рост запасов готовой продукции на складах (доля заявивших об этом выросла на 1,3% после снижения на 1,2% месяцем ранее). Спад индекса замедлило изменение оценки спроса на продукцию в марте — с минус 13,3% до минус 9,2%. В обработке, напротив, оценки спроса ухудшены (с минус 14,1% до минус 18,7%) — при улучшении оценок выпуска (с 24,1% до 26,6%) и стабильных запасах. Уровень использования производственных мощностей снизился и в добыче, и в обработке на 1 п. п., до 60%, работников же по-прежнему не хватает для реализации производственных задач (оценки обеспеченности кадрами — минус 21,9% в добыче и минус 18% в обработке).

Индикатор делового климата в обработке снизился на 6 п. п., до 108,3%, из-за сокращения спроса, выпуска и ухудшения перспектив — показатель коррелирует с уровнем предпринимательской уверенности. В добыче же показатель резко вырос — на 14,2 п. п., до сопоставимых 108,1%. На результаты повлияли политические факторы: поиски США урегулирования конфликта на Украине и расчет на отмену части санкций. При этом в добыче выросла доля опрошенных, оценивающих экономическую ситуацию как благоприятную (с 1,7% до 3,5%), в обработке же, где велика доля ВПК, она снизилась (с 9,2% до 6,8%).

Отметим, что в опубликованном вчера же резюме обсуждения советом директоров ЦБ решения по ставке ее сохранение на уровне 21% с умеренно жестким сигналом объясняется ненадежностью опоры на текущую новостную конъюнктуру — и, несмотря на дезинфляционные тренды (укрепление рубля, охлаждение кредитной активности, предполагаемое сокращение разрыва выпуска, улучшение геополитической ситуации), обещает «исходить из наиболее консервативного сценария, в том числе по внешним условиям».

Диана Галиева, Олег Сапожков