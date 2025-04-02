Дан приказ, а ему отказ

Верховный суд РФ (ВС) решит, заплатит ли банк за отказ исполнять судебный приказ по перечислению денег со счета клиента. Банк ссылался на ограничения антиотмывочного законодательства и отнесение должника к группе потенциально подозрительных. Арбитражные суды признали бездействие банка незаконным, обязали перевести деньги взыскателю по судебному акту. Вопрос о правомерности начисления еще и процентов за временное пользование этими средствами предстоит рассмотреть экономколлегии ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В деле, переданном на рассмотрение высшей инстанции, речь идет о судебном приказе — такой акт выносится арбитражным судом без присутствия сторон по простым спорам до 750 тыс. руб. и отменяется в случае любого возражения должника. При этом судебный приказ приравнивается к исполнительным листам, поэтому позиция экономколлегии ВС будет актуальна для всех случаев принудительного исполнения судебных актов.

Аврал, «Линкольн»

История разбирательств началась в декабре 2022 года, когда Арбитражный суд Москвы вынес судебный приказ о взыскании с ООО «Линкольн» в пользу ИП Александра Федотова 408,8 тыс. руб. В июле 2023 года учредители «Линкольна» приняли решение о ликвидации ООО. Узнав об этом, предприниматель обратился с исполнительным документом к ликвидатору, и тот направил судебный приказ в ВТБ. Но банк списание со счета ООО не произвел, объяснив это ограничениями закона «О противодействии отмыванию (легализации) денежных средств» (115-ФЗ).

Дело в том, что ЦБ отнес «Линкольн» к группе организаций, которые с высокой степенью риска совершают подозрительные операции. По закону это предполагает наложение ограничений на переводы со счетов такой компании, хотя 115-ФЗ допускает списание денег после исключения «подозрительного лица» из ЕГРЮЛ. Впрочем, «Линкольн» был ликвидирован позднее, в марте 2024 года.

ИП оспорил бездействие ВТБ в Арбитражном суде Москвы, требуя обязать ответчика исполнить судебный приказ, а также взыскать с банка проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 Гражданского кодекса РФ и неустойку в размере 4,1 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда.

Проценты за пользование чужими денежными средствами являются мерой ответственности за неисполнение денежного обязательства и определяются по ключевой ставке ЦБ. В то же время судебная неустойка призвана стимулировать проигравшую спор сторону исполнить решение суда как можно скорее под угрозой начисления штрафа в пользу истца. Размер определяет суд. При этом регулирование и практика позволяют взыскивать с ответчика одновременно и проценты, и судебную неустойку.

В апреле 2024 года первая инстанция поддержала позицию ВТБ и отклонила иск ИП, признав приоритет требований 115-ФЗ. Такого же мнения в тот период придерживался и Банк России. В информационном письме от 26 апреля 2024 года ЦБ рекомендовал банкам информировать судебных приставов о возможности списывать деньги со счетов «высокорисковых клиентов» по исполнительным документам лишь после исключения этих клиентов из ЕГРЮЛ.

Но апелляция в августе 2024 года удовлетворила требования истца, признав бездействие банка незаконным. Суд указал, что законную силу судебных актов нельзя преодолевать или ставить под сомнение, а отменять «обязательность неукоснительного исполнения» судебных решений антиотмывочный закон не может. Напомним, что к схожим выводам летом прошлого года пришел и ВС (см. “Ъ” от 23 июля 2024 года).

В итоге апелляция заключила, что банк обязан осуществить «возложенные на него публичные функции» по исполнению судебного приказа. Это решение устояло в кассации. Взыскивать с банка неустойку и проценты суды отказались.

Александр Федотов обратился в ВС, настаивая на необходимости наложения на банк финансовых санкций. В своей жалобе он заявляет, что несвоевременное исполнение судебного акта нарушает право на справедливое правосудие в разумный срок, что предполагает необходимость выплаты компенсации. В данном случае кредитная организация «длительное время не исполняла требования судебного акта и использовала денежные средства для извлечения прибыли», считает ИП, поэтому проценты по ставке ЦБ «являются минимальным размером убытков, причиненных незаконным бездействием банка». ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию, заседание назначено на 16 апреля.

Куда ни кинь, всюду штраф

В пресс-службе ВТБ на вопрос “Ъ” о распространенности подобных ситуаций с отказом перечислять средства клиентов из группы высокого риска ответили «без комментариев».

Партнер практики разрешения споров юрфирмы Alumni Partners Иван Веселов объясняет, что предъявление исполнительного документа сразу в банк, минуя судебных приставов, позволяет взыскателю получить денежные средства быстрее. При этом, по наблюдениям старшего юриста практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Михаила Осипова, споры с кредитными организациями по поводу отказа в исполнении «встречаются в судах довольно часто».

132 тысячи дел возбудили судебные приставы в 2024 году за нарушения законодательства об исполнительном производстве

Возможно, поведение банков связано с тем, что штраф за неисполнение требований 115-ФЗ существенно выше санкции за неисполнение законодательства об исполнительном производстве, рассуждает господин Осипов. Юрист уточняет, что за первое нарушение штраф может составлять сотни миллионов рублей, а по ст. 17.14 КоАП РФ ответственность банка за неисполнение судебного акта ограничивается 1 млн руб.

Эксперты высказывают разные мнения о том, нормы какого закона имеют приоритет. Иван Веселов считает, что преимущество за обязательностью исполнения судебных актов, так как это следует из ст. 70 закона «Об исполнительном производстве». Однако «встречаются случаи систематического использования судебных приказов для придания списанию денежных средств законного и обоснованного вида», поэтому банки могут счесть операцию подозрительной, «учитывая статус получателя денежных средств, например его присутствие в черных списках», считает советник юрфирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов. В связи с этим, по его мнению, все же следует считать приоритетными нормы 115-ФЗ, поскольку они относятся к специальному регулированию.

Вместе с тем после признания отказа банка незаконным взыскатель вправе требовать проценты за пользование своими деньгами, считают юристы.

Они призваны компенсировать имущественные потери, вызванные задержкой в исполнении со стороны банка, объясняет Михаил Осипов. При этом «судебный процесс по защите нарушенных прав взыскателя занимает время, за которое стоимость денег существенно понижается», отмечает господин Некрасов. По его мнению, неисполнение судебного приказа без наличия существенных оснований «подрывает веру в правосудие». Если ВС поддержит доводы взыскателя, для банков это повлечет «необходимость в пересмотре текущей стратегии работы с исполнительными документами», резюмирует Михаил Осипов.

Ян Назаренко, Анна Занина