Проектирование будущего

Совершенствование городской инфраструктуры — обязательное условие роста качества жизни. Поэтому так важен системный взгляд на развитие транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социального обслуживания, культуры.



Историко-культурный парк «Петровский остров». Рендер

Рисунок: Правительство Воронежской области

Руководство Воронежской области представило ключевые для этих направлений проекты на днях региона в Совете федерации в феврале этого года и получило одобрение сенаторов. Это значит, что проекты с большой вероятностью получат федеральное финансирование и изменят жизнь воронежцев к лучшему.

Проекты в ЖКХ

Строительство главной канализационной насосной станции (ГКНС) и напорного коллектора протяженностью более 5 км. Позволит не только обеспечить безаварийную работу действующей системы водоотведения областного центра, но и заложить резерв для нового жилищного строительства.

Концессионером ООО «РВК-Воронеж» завершается разработка проектно-сметной документации, в апреле текущего года планируется получить заключения госэкспертизы. Предварительная стоимость реализации проекта составляет 3,3 млрд руб.

Коллектор водоотведения в Новоусманском районе. Эта территория входит в состав Воронежской городской агломерации и обладает колоссальным потенциалом градостроительного развития — в течение 10 лет здесь планируется строительство более 480 многоквартирных жилых домов площадью порядка 3 млн кв. м.

Подготовка проектной документации находится в стадии завершения, получение государственной экспертизы ожидается в апреле этого года. Предварительно заявленная стоимость строительства составляет 1,8 млрд руб.

Строительство комплекса очистных сооружений в Павловске. Их проектная мощность составит 11,2 тыс. куб. м в сутки. Строительство запланировано в четыре этапа и обойдется в 2,3 млрд руб.

Реализация проекта позволит обеспечить безаварийным водоотведением более 25 тыс. горожан, сохранить туристическую привлекательность района и его экологическую уникальность, а также обеспечит инфраструктурой крупнейшие предприятия.

Метробус

Для масштабного роста производительности, скорости, надежности и предсказуемости работы транспортной системы в Воронеже реализуется проект по созданию системы магистрального пассажирского транспорта — метробуса.

До 2030 года планируется создание линейной инфраструктуры метробуса общей протяженностью 74,5 км.

Поликлиника в микрорайоне Лазурный

Необходимость возведения медицинского учреждения обусловлена активной застройкой. Сегодня население микрорайона составляет более 35 000 человек. Мощности существующей поликлиники не соответствуют растущей численности жителей.

Новая поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену, а отделение участковой педиатрической службы — на 150 посещений. Ориентировочная стоимость строительства — 1 млрд 150 млн руб. Еще 200 млн руб. планируется потратить на подстанцию скорой медицинской помощи на семь-восемь машин. Сроки предполагаемого строительства — 2026–2027 годы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расширение ОЭЗ «Центр»

Положительный опыт функционирования преференциальных территорий в регионе подтверждает необходимость их дальнейшего развития. Наиболее востребованы сегодня индустриальный парк «Масловский» и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Центр». Территория площадок заполнена практически на 100%.

Расширение парка «Масловский» и ОЭЗ «Центр» обеспечит развитие металлургического производства, сельскохозяйственного машиностроения, пищевой промышленности, биотехнологий и других важных для региона и страны видов деятельности.

Для расширения сети преференциальных территорий в собственность Воронежской области приобретены земельные участки, смежные с действующими площадками, общей площадью 441,2 га. В декабре 2024 года на данной площадке создан индустриальный парк «Масловский-2». В феврале 2025 года планируется направление в федеральные органы заявки на расширение ОЭЗ «Центр».

Реконструкция участка трассы Воронеж — Тамбов

Через Воронежскую область проходят трассы М-4 и М-6, статус которых в связи с ростом внутреннего турпотока и транзитного транспорта возрастает с каждым днем (за 2024 год Воронежскую область посетили 1,3 млн человек).

Для поддержания этих значимых транспортных коридоров необходима реконструкция участка федеральной автомобильной дороги Р-193 Воронеж — Тамбов, которая соединяет крупнейшие транспортные магистрали «Каспий» и «Дон».

В этом году планируется завершить последний из трех этапов реконструкции крупной транспортной развязки на въезде в Воронеж со стороны Тамбова. Развязка обеспечивает транзит транспорта и связь отдельных районов с центральной частью города Воронежа.

После реконструкции интенсивность движения в транспортном узле с шестиполосным движением составит более 80 тыс. автомобилей в сутки. В связи с этим остро встанет вопрос реконструкции автомобильной дороги Р-193 и двух мостовых переходов. Стоимость работ по проекту составит 7 млрд руб.

Проект реконструкции

Рисунок: правительство Воронежской области

Историко-культурный парк «Петровский остров»

Его создание завершит масштабное благоустройство Петровской набережной. На первом этапе планируется благоустроить остров в стилистике архитектуры 17-го века и построить мост к набережной. Стоимость работ оценивается в 1,5 млрд руб.

Вторым этапом станет создание тематической гастрономической площадки с кухней Петровской эпохи, сувенирных лавок, а также ремесленных мастерских за счет внебюджетных источников.

Завершит проект строительство двухэтажного музея «Цейхгауз» — воссоздание на основе исторических документов здания цейхгауза, возведенного в Воронеже в 1696 году. Механизм финансирования третьего этапа пока не определен.

Сегодня ведутся проектно-изыскательские работы, которые должны завершиться заключением госэкспертизы в апреле этого года. Предполагается, что историко-культурный парк станет одной из главных достопримечательностей Черноземья.

Социальные проекты

С 2023 года в регионе действует программа комплексной реабилитации и социальной адаптации участников СВО и их близких. На базе центра «Семь ступеней» создали единую площадку обработки информации и координации учреждений по принципу одного окна, организовали горячую линию по вопросам реабилитации.

В областной больнице №1 появился организационно-методический кабинет для координации оказания помощи участникам спецоперации. Его организовали в виде специального подразделения с трехэтапной моделью медицинской реабилитации, системой психолого-психиатрической помощи.

Чтобы помощь бойцам с травмами стала еще более эффективной, в крупных реабилитационных центрах региона создают отделения социальной реабилитации и адаптивной физической культуры. Они укомплектованы компетентными специалистами и оснащены современным оборудованием.

Сейчас в области работают четыре таких отделения, в 2025 году при поддержке Минтруда России планируется открыть еще шесть.

Продолжается работа по повышению доступности и качества медицинской помощи гражданам старшего возраста — для максимального сохранения здоровья и активного долголетия. За последние годы построены 13 современных и комфортабельных домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов.

Кроме того, реализуется ряд пилотных проектов по оказанию офтальмологической помощи, восстановлению пожилых людей после травм и болезней и их возвращению к самостоятельной жизни.

Фото: правительство Воронежской области

Реконструкция театра оперы и балета

Воронежский государственный театр оперы и балета — единственный в Центральном федеральном округе, за исключением столицы. Это одна из ведущих театральных площадок региона и Черноземья. В составе театра не только оперная и балетная труппы, хор и оркестр, но и собственные декорационные, пошивочные, бутафорские, электроосветительные цеха. В театре работают 511 человек, в том числе служат 268 артистов.

Всего за годы работы театра было поставлено около 400 спектаклей. Сегодня репертуар включает более 90 опер, балетов, оперетт и музыкальных сказок для детей. Ежегодно театр проводит порядка 200 мероприятий, а посещаемость составляет более 150 тыс. человек в год.

Вместе с тем с момента ввода в эксплуатацию здания театра в нем проводились только текущие ремонты, в связи с чем понадобилась масштабная реконструкция.

В рамках первого этапа завершается строительство нового корпуса театра с репетиционными залами, декорационно-производственными цехами и административными помещениями. На работы выделены средства областного бюджета в размере 752,8 млн руб.

Уже получено положительное заключение государственной экспертизы на проект второго этапа реконструкции. Общая сметная стоимость работ составляет 6,42 млрд руб. Планируются реконструкция основного здания театра, благоустройство и озеленение территории, устройство систем водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения.

3,51 млрд руб. будут потрачены на механизацию сцены, световое и звуковое оборудование, кресла, устройство систем вентиляции, кондиционирования и т.д. Проект предусматривает сохранение сложившегося архитектурного ансамбля, стилистики и уникальной акустики зрительного зала.

Фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев:

— Сегодня Воронежская область, как и вся страна, живет подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проводит мероприятия в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным Года защитника Отечества.

Естественно, нашей ключевой задачей остается поддержка вооруженных сил и участников специальной военной операции, среди которых немало воронежцев. Девять наших земляков удостоены высшей награды — звания Героя Российской Федерации.

В условиях западных санкций регион не допустил спада производства. Более того, экономика развивается. Так, годовые объемы промышленного производства превышают 1 трлн руб. За последние шесть лет этот показатель вырос более чем на 40%.

Нашим приоритетом является развитие промышленности как высокотехнологичной отрасли. Промышленная инфраструктура области представлена особой экономической зоной «Центр», территорией опережающего развития «Павловск» и семью индустриальными парками. Все площадки востребованы инвесторами: сейчас это 214 компаний с общим объемом инвестиций более 100 млрд руб. Мы продолжаем расширять такие площадки, в том числе территорию ОЭЗ.

Воронежская область активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны. В регионе созданы мясной, молочный и семеноводческий кластеры. Последний, к примеру, включает 23 сертифицированных хозяйства, семь производств семян, шесть селекционных центров и научных учреждений. Область — вторая в России по производству мяса. Воронежские переработчики сельхозпродукции — лидеры в стране по выпуску растительного и сливочного масел. Регион занимает второе место по производству кондитерских изделий, третье место по сахару и четвертое по сырам. По количеству сертифицированных органических производств регион является абсолютным лидером в стране.

Воронежская агломерация активно благоустраивается. Для решения логистических трудностей в центральной части города, как вы знаете, нами представлен проект метробуса — магистрального транспорта с высокой провозной способностью и минимальными задержками в пути.

В Воронеже насчитывается 27 вузов, в которых обучается около 150 тыс. студентов. Всего в регионе около 1,5 тыс. образовательных учреждений. Область полностью обеспечила доступность дошкольного образования.

Один из знаковых объектов Воронежа — крупнейшая в России школа почти на 3 тыс. мест. Это пример сотрудничества России и Белоруссии.

При поддержке Совета федерации Воронежская область с 2023 года стала активным участником федеральной программы по созданию быстровозводимых корпусов в детских оздоровительных лагерях. Значительно улучшены условия отдыха детей, в том числе наших юных гостей из подшефных районов Луганской Народной Республики, а также ДНР, Курской и Белгородской областей.

Регион добился снижения смертности при болезнях системы кровообращения на 7,5% и роста средней продолжительности жизни до 73 лет. С помощью федерального центра в области построили современные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, что позволило ликвидировать очередь в эти учреждения.