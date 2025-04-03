Это «Родина» моя
Сочинский гранд-отель судится с пансионатом из Ессентуков из-за названия
Сочинскому ООО «Санаторий “Родина”» (юрлицо RODINA Grand Hotel & SPA) не удалось запретить владелице пансионата в Ессентуках Наире Кюльбяковой использовать название «Родина». Добиться этого истец пытался в судах трех инстанций, а также в УФАС по Ставропольскому краю. Суды и антимонопольное ведомство не нашли признаков нарушения законодательства. Юристы полагают, что истец опасается, что гостиница ответчика будет ассоциироваться с гранд-отелем, но эти опасения напрасны, так как целевая аудитория разная.
Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Санаторий “Родина”» на решения Арбитражного суда Ставропольского края и Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, которые признали законным использование коммерческого обозначения «Родина» владелицей пансионата «Отель&СПА “Родина”» в Ессентуках Наирой Кюльбяковой.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Санаторий “Родина”» зарегистрировано в 2001 году в Сочи. До 2018 года общество принадлежало компании «ГОСТ Отель Менеджмент», которую СМИ, в частности Forbes, связывали с Олегом Дерипаской. Сейчас головной компанией ООО «Санаторий “Родина”» является АО «Тензор», принадлежащее Павлу Езубову (РБК называет его двоюродным братом Олега Дерипаски). Чистая прибыль ООО в 2024 году составила 280 млн руб.
RODINA Grand Hotel & SPA — пятизвездный бутик-отель на месте санатория «Родина» в центре Сочи. Как писал «Ъ», в его создание инвестировали около 1,5 млрд руб., он открылся в 2006 году и стал самым дорогим отелем Черноморского побережья.
Отель&СПА «Родина» — первый отель в городе Ессентуки, имеющий категорию 4 звезды. Он расположен в историческом здании лечебницы в самом центре курорта. Открылся в 2007 году.
По утверждению истца, «Rodina/Родина» является его коммерческим обозначением с 2006 года, а с 2011 года зарегистрировано как товарный знак. ООО «Санаторий “Родина”» пыталось доказать, что Наира Кюльбякова незаконно использует сходное обозначение в аналогичной сфере деятельности, что вводит потребителей в заблуждение.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что оба объекта размещения ориентированы на разные категории потребителей. Отель истца в Сочи предлагает номера стоимостью от 62 тыс. до 250 тыс. руб. за сутки, тогда как пансионат ответчика в Ессентуках — от 3,5 тыс. до 12 тыс. руб. Суд также отметил, что заведения работают в разных регионах и предоставляют различающийся спектр услуг: в Ессентуках — бальнеологическое лечение и терренкуры, в Сочи — полный спектр медицинских услуг по более высокой цене. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение в силе.
Ранее ООО «Санаторий “Родина”» обращалось с заявлением в Ставропольское УФАС о недобросовестной конкуренции со стороны ответчицы. Ведомство отказало в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку между хозяйствующими субъектами отсутствуют конкурентные отношения «в связи с осуществлением экономической деятельности в разных географических границах». Сочинская компания пыталась безрезультатно обжаловать отказ в суде.
Ведущий юрист юридической фирмы INTELLECT Анастасия Герман считает, что суды обоснованно встали на сторону Наиры Кюльбяковой, указывая на отсутствие какой-либо угрозы введения в заблуждение потребителя.
«Желание компании-владельца дорогого отеля в Сочи исключить малейшую возможность ассоциации его деятельности с маленьким предпринимателем из Ессентуков, не имеющим к нему никакого отношения, объяснимо и типично для рынка туристических услуг. Однако обстоятельства всех судебных дел и выводы антимонопольной службы об отсутствии конкурентных отношений между сторонами спора не позволили воплотить желание сочинской компании в жизнь»,— отмечает госпожа Герман.
По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Юг» Юрия Пустовита, истец с таким упорством пытается запретить ответчику из другого региона использовать свой бред, так как опасается, что принадлежащая ответчику гостиница будет ассоциироваться с премиальным объектом истца. «Как неоднократный посетитель сочинской “Родины” могу заметить, что эти опасения напрасны: у истца и ответчика разные и принципиально несопоставимые целевые аудитории»,— комментирует эксперт.
Он также считает, что вынесенные по делу судебные акты законны и обоснованы.
Письменный запрос в PR-отдел RODINA Grand Hotel & SPA остался без ответа.