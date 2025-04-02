Уральца приговорили к 3 годам колонии за прикуривание сигареты от Вечного огня

Свердловский областной суд приговорил к трем годам колонии строгого режима жителя Ревды Андрея Глазачева, который прикурил сигарету от Вечного огня, расположенного в городском парке Победы, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел 30 июля 2024 года. «Свой поступок он мотивировал тем, что очень хотелось курить, спичек не было, а зажигалка была неисправна», — говорится в сообщении суда. Кроме того, по данным прокуратуры Свердловской области, Андрею Глазачеву было предъявлено обвинение в том, что он неоднократно нарушал административный надзор, установленный судом.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, ограничения, установленного ему судом). Андрей Глазачев признал вину, суд на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете.

Ранее Свердловский областной суд приговорил к 360 часам обязательных работ жительницу Нижнего Тагила, которая в состоянии алкогольного опьянения прикурила сигарету от Вечного огня на территории Мемориального комплекса «Площадь Славы» в Дзержинском районе города.

Мария Шараева